NASA\'nın 3 astronotu uzaydan oy kullandı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli NASA’ya bağlı astronotlar Anil Menon, Jessica Watkins ve Luke Delaney elektronik oy pusulası ile Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere düzenlenen ara seçimler için kullandıkları oylarını bağlı bulundukları seçim bölgesine gönderdiler.

UYKU BÖLMESİ OLDU OY KULLANMA KABİNİ

Menon, paylaştığı videoda, istasyondaki uyku bölmesinin aynı zamanda oy kullanma kabini olarak da işlev gördüğünü belirterek, bilgisayar üzerinden kullandıkları oyların Teksas eyaletindeki Harris ilçesine gönderildiğini ifade etti. Harris İlçesi, NASA’nın Johnson Uzay Merkezi ve Görev Kontrol Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan ABD’li astronotlar 1997 yılından bu yana uzayda oy kullanıyor.