NASA\'nın 3 astronotu uzaydan oy kullandı

NASA'nın 3 astronotu uzaydan oy kullandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
ABD’de Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ikinci yarısında Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere düzenlenen ara seçimler için oy verme işlemi devam ederken, NASA astronotları oylarını uzayda kullandı.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli NASA’ya bağlı astronotlar Anil Menon, Jessica Watkins ve Luke Delaney elektronik oy pusulası ile Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere düzenlenen ara seçimler için kullandıkları oylarını bağlı bulundukları seçim bölgesine gönderdiler.
UYKU BÖLMESİ OLDU OY KULLANMA KABİNİ
Menon, paylaştığı videoda, istasyondaki uyku bölmesinin aynı zamanda oy kullanma kabini olarak da işlev gördüğünü belirterek, bilgisayar üzerinden kullandıkları oyların Teksas eyaletindeki Harris ilçesine gönderildiğini ifade etti. Harris İlçesi, NASA’nın Johnson Uzay Merkezi ve Görev Kontrol Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor.
Öte yandan ABD’li astronotlar 1997 yılından bu yana uzayda oy kullanıyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)