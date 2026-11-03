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NASA'nın 3 astronotu uzaydan oy kullandı

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NASA\'nın 3 astronotu uzaydan oy kullandı
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NASA\'nın 3 astronotu uzaydan oy kullandı
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ABD’de Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ikinci yarısında Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere düzenlenen ara seçimler için oy verme işlemi devam ederken, NASA astronotları oylarını uzayda kullandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli NASA’ya bağlı astronotlar Anil Menon, Jessica Watkins ve Luke Delaney elektronik oy pusulası ile Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere düzenlenen ara seçimler için kullandıkları oylarını bağlı bulundukları seçim bölgesine gönderdiler.

UYKU BÖLMESİ OLDU OY KULLANMA KABİNİ

Menon, paylaştığı videoda, istasyondaki uyku bölmesinin aynı zamanda oy kullanma kabini olarak da işlev gördüğünü belirterek, bilgisayar üzerinden kullandıkları oyların Teksas eyaletindeki Harris ilçesine gönderildiğini ifade etti. Harris İlçesi, NASA’nın Johnson Uzay Merkezi ve Görev Kontrol Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan ABD’li astronotlar 1997 yılından bu yana uzayda oy kullanıyor. 

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Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpWashingtonTeknolojiPolitikaTeksasDünyaNASASon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • vedat cici vedat cici:
    biz diyoruz yurtdışında yaşayanlar gelip oy kullanmasın herifler uzaydan oy atıyor 0 0 Yanıtla
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