24 yaşındaki sporcu New York Maratonu'nda hayatını kaybetti! Bitişe 3 kilometre kala yere yığıldı - Son Dakika
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24 yaşındaki sporcu New York Maratonu'nda hayatını kaybetti! Bitişe 3 kilometre kala yere yığıldı

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24 yaşındaki sporcu New York Maratonu\'nda hayatını kaybetti! Bitişe 3 kilometre kala yere yığıldı
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24 yaşındaki sporcu New York Maratonu\'nda hayatını kaybetti! Bitişe 3 kilometre kala yere yığıldı
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ABD'de düzenlenen New York Maratonu'na ilk kez katılan 24 yaşındaki Rachel Apa, bitiş çizgisine yaklaşık 3 kilometre kala Central Park'ta yere yığıldı. Aylarca yarışa hazırlanan ve eski bir üniversite sporcusu olan genç kadın, hastanede saatler süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yarış boyunca kızıyla mesajlaşan babasının son mesajlarına yanıt alamaması ise yaşanan trajedinin ayrıntılarını ortaya çıkardı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen maraton, genç bir sporcunun ölümüyle sonuçlandı. İlk kez maraton koşan 24 yaşındaki Rachel Apa, 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen New York Maratonu sırasında bitiş çizgisine yaklaşık 3 kilometre kala fenalaşarak yere yığıldı.

Central Park'ta yarışın 24'üncü milinde (yaklaşık 38,6'ncı kilometre) meydana gelen olayın ardından çevredekiler genç kadının yardımına koştu. Bir görgü tanığı ve yarış izleyicileri sağlık ekipleri gelmeden kalp masajına başladı. New York Road Runners organizasyonunun sağlık görevlileri de müdahaleyi devralarak kalp masajını sürdürdü ve otomatik eksternal defibrilatör kullandı.

Apa, ambulansla Mount Sinai Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların saatler süren müdahalesine rağmen genç sporcu, aynı gün saat 21.40'ta hayatını kaybetti.

24 yaşındaki sporcu New York Maratonu'nda hayatını kaybetti! Bitişe 3 kilometre kala yere yığıldı

BABASIYLA MESAJLAŞIRKEN FENALAŞTI

Rachel Apa'nın yarış boyunca Pennsylvania'daki evinden kendisini takip eden babası Steve Apa ile mesajlaştığı öğrenildi. Baba Apa, kızının ilerleyişini maraton takip uygulaması üzerinden izlerken bir yandan da ona moral vermeye çalışıyordu.

Yarışın ilk bölümünde kızından iyi haberler alan baba, Apa'nın 9'uncu mil civarında kendisine kendisini çok iyi hissettiğini ve hiç bu kadar iyi olmadığını yazdığını aktardı.

Ancak ilerleyen kilometrelerde mesajların içeriği değişti. Apa, babasına önce "Ugh", ardından "Ah, ah" anlamına gelen ifadelerle ağrı çektiğini bildirdi. Babası ise kızına hızını düşürmesini ve kendisini zorlamamasını söyledi.

Steve Apa, 20'nci kilometreden sonraki bölümlerde de kızına mesaj göndermeyi sürdürdü. Ancak 24'üncü mil civarında genç kadının konumunun uygulamada ilerlemediğini fark etti. Kızına ulaşmaya çalışmasına rağmen yanıt alamadı.

New York'ta bulunan annesi Michelle Apa da kızını beklediği noktada göremeyince endişelendi. Bir sağlık görevlisinden kızının ambulansla hastaneye götürüldüğünü öğrendi.

24 yaşındaki sporcu New York Maratonu'nda hayatını kaybetti! Bitişe 3 kilometre kala yere yığıldı

ÖLÜM NEDENİ RABDOMİYOLİZ OLARAK AÇIKLANDI

Rachel Apa'nın babası, doktorların kızının ölüm nedenini rabdomiyoliz olarak açıkladığını söyledi.

Rabdomiyoliz, kas dokusunun hasar görerek parçalanması ve kas hücrelerinin içindeki maddelerin kan dolaşımına karışmasıyla ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Özellikle aşırı fiziksel efor ve kas hasarı sonrasında gelişebilen bu durum, böbreklerde hasara ve hayati komplikasyonlara yol açabiliyor.

Ancak New York Adli Tıp Kurumu, ölüm nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi. Bu nedenle rabdomiyoliz bilgisi şu aşamada ailesinin doktorlardan edindiği açıklamaya dayanıyor.

24 yaşındaki sporcu New York Maratonu'nda hayatını kaybetti! Bitişe 3 kilometre kala yere yığıldı

İLK MARATONUNU DEDESİ İÇİN KOŞUYORDU

Bucknell Üniversitesinde dört yıl boyunca üniversite düzeyinde çim hokeyi oynayan Rachel Apa, 2024 yılında işletme bölümünden mezun oldu. Daha sonra ürün yöneticisi olarak çalışmaya başlayan genç sporcu, aynı zamanda yüksek lisans eğitimine devam ediyordu.

Aylarca hazırlandığı ilk New York Maratonu'na Parkinson Vakfı'nın yardım kampanyası kapsamında katılan Apa, koşusunu 2022 yılında Parkinson hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden dedesine adamıştı.

Bağış kampanyası sayfasında dedesinin çocukluğunda kendisine örnek olduğunu belirten Apa, onun kendisine aktif kalmayı, sınırlarını zorlamayı ve yeni zorlukları göğüslemeyi öğrettiğini yazmıştı. Genç sporcu, dedesinin hastalık nedeniyle hareket özgürlüğünü kaybetmesine tanıklık ettiğini ve Parkinson araştırmalarına destek olmak amacıyla bağış toplamak istediğini ifade etmişti.

New York Maratonu'nun organizatörü New York Road Runners, Apa'nın ölümünün ardından yaptığı açıklamada ailesine, arkadaşlarına ve koşu camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

24 yaşındaki sporcu New York Maratonu'nda hayatını kaybetti! Bitişe 3 kilometre kala yere yığıldı
Amerika Birleşik DevletleriCentral ParkNew YorkDünyaSon Dakika

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