Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan 4 kişilik ayı ailesi Kızılcahamam'da görüntülendi - Son Dakika
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Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan 4 kişilik ayı ailesi Kızılcahamam'da görüntülendi

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Soğuksu Milli Parkı\'nda yaşayan 4 kişilik ayı ailesi Kızılcahamam\'da görüntülendi
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Soğuksu Milli Parkı\'nda yaşayan 4 kişilik ayı ailesi Kızılcahamam\'da görüntülendi
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Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan ayılar, gece saatlerinde mahalle arasında dolaşırken cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokakta yürüyen 4 kişilik ayı ailesi, gece yürüyüşünün ardından parktaki yuvasına geri döndü.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan ayılar sokaklara çıktı. Ayıların gece yürüyüşü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan ayılar gece saatlerinde mahalle arasında dolaşırken görüntülendi. Gece saatlerinde sokakta yürüyen 4 kişilik bir ayı ailesinin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayı ailesi, gece yürüyüşünün ardından Soğuksu Milli Parkı'ndaki yuvasına geri döndü.

Kaynak: İHA
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