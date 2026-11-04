Manchester United'ın kabusu bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş - Son Dakika
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Manchester United'ın kabusu bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş

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Manchester United\'ın kabusu bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş
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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Manchester United, sahasında ağırladığı Roma'yı 3 dakika içinde bulduğu iki golle 3-2 yendi ve 9 maç sonra kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United, taraftarı önünde ağırladığı İtalyan ekibi Roma karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı ve 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

ROMA MAÇA HIZLI BAŞLADI

Old Trafford'da oynanan müsabakaya hızlı başlayan konuk ekip Roma, 11. dakikada Matías Soule ve 17. dakikada penaltıdan Donyell Malen'in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 

KIRMIZI ŞEYTANLAR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda vites artıran Kırmızı Şeytanlar, 58. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle farkı bire indirdi. Karşılaşmanın son bölümünde baskısını iyice artıran Manchester United, 83 ve 86. dakikalarda sahneye çıkan Matheus Cunha'nın 3 dakika içinde attığı iki golle muazzam bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 3-2 kazandı. Maçın kahramanı Cunha, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester United'ın kabusu bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş

9 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte 9 maç aradan sonra kazanan Manchester United, 6 puana yükseldi. Roma ise dördüncü maç sonunda 4 puanda kaldı. 

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