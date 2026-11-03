Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı

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Trump için kritik sınav! ABD\'de oy verme işlemi başladı
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ABD'de yaklaşık 210 milyon kayıtlı seçmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin ikinci yarısında Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere ara seçimler için sandık başında. Seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı ile Senato'daki 35 sandalye için oy kullanılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yıllık görev süresinin ortasında düzenlenen ara seçimlerde yaklaşık 210 milyon kayıtlı seçmen oy kullanacak. Temsilciler Meclisi'nin tüm 435 sandalyesi ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 sandalyesinin yeniden belirleneceği seçim için oy verme işlemi başladı.

MEVCUT TABLO

Temsilciler Meclisi'nde mevcut durumda çoğunluk 218 sandalye ile Cumhuriyetçilerin elinde bulunurken, Demokratlar ise 214 sandalyeye sahip. Meclis'te 1 bağımsız üye Cumhuriyetçilerle hareket ederken, 2 sandalye ise boş durumda yer alıyor. Toplam 435 sandalyeli Meclis'te kontrolü ve çoğunluğu sağlamak için 218 sandalyelik eşiğe ulaşılması gerekiyor. 100 sandalyeli Senato'da ise 53 üyesi bulunan Cumhuriyetçilere karşı, 45 senatör ve 2 bağımsız üye ile 47 sandalyelik bir blok oluşturan Demokratların çoğunluğu sağlaması için net 4 sandalye kazanması şartı bulunuyor.

Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı

TRUMP'IN KONGRE'DEKİ GÜCÜ SINANACAK

Seçmen tercihlerinde artan benzin, konut ve sağlık harcamalarından kaynaklanan yaşam maliyeti öne çıkarken, ABD-İsrail'in İran ile savaşı ve yapay zeka teknolojileri de öne çıkan diğer başlıklar arasında yer alıyor. Seçimler sonucunda Demokratların Kongre kanatlarından herhangi birinde çoğunluğu elde etmesi durumunda, Trump yönetiminin yasa tasarılarını engelleme, atamaları reddetme ve yönetim hakkında soruşturma açma yetkisi doğacak.

Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı

SANDIKLAR 18.00'DE KAPANACAK

Sandıkların yerel saatle saat 18.00'den itibaren kapanmaya başlayacağı seçimlerde nihai sonuçların belirlenmesinin posta oyları nedeniyle günlerce sürebileceği aktarıldı. Seçilen yeni Kongre üyeleri 3 Ocak 2027 tarihinde yemin ederek göreve başlayacak.

Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı

ANKETLER NE DİYOR?

Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasına göre, hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda Demokratlar avantajlı görünse de sonucu, yarışın başa baş sürdüğü seçim bölgelerinin belirlemesi bekleniyor.

SENATODA DEMOKRATLAR ÖNDE GÖRÜNÜYOR

Genel ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen RealClearPolitics (RCP) haber platformundaki tabloya göre, Senatodaki sandalyelerin 47'sini Demokratların, 44'ünü Cumhuriyetçilerin elde edeceği tahmin ediliyor. 

VANCE'IN OYU CUMHURİYETÇİLERE ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYABİLİR

Başa baş yarışın sürdüğü 9 sandalyenin 8'i Cumhuriyetçi, 1'i Demokrat eğilimli görünüyor. Cumhuriyetçilerin, başa baş yarışın sürdüğü 9 eyaletteki sandalyelerin en az 6'sını kazanması durumunda Senatoda 50 sandalyeye ulaşması bekleniyor. Senatoda 50-50 eşitlik oluşması halinde Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu Cumhuriyetçilere çoğunluğu sağlayabilir. Yasalara göre Senato Başkanı olarak da görev yapan ABD Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE AVANTAJ KİMDEN YANA?

Tamamı seçime girecek Temsilciler Meclisinde, 218 sandalyeye ulaşan taraf çoğunluğu elde edecek. RCP'deki mevcut tabloya göre, Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin 180, Demokratların ise 227 sandalye kazanması bekleniyor.

Temsilciler Meclisindeki 28 sandalye için Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında süren yarışta ise makas daralıyor. Buna göre çoğunluğu elde etmesi beklenen Demokratlar, Temsilciler Meclisinde avantajlı görünüyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Casper Casper:
    Umarım kral Trump kazanır 2 16 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    defol git rezil ettin dünyayi trap 10 0 Yanıtla
  • Hasan Deger Hasan Deger:
    tramp seni anladın 3 0 Yanıtla
  • Discovery 777 Discovery 777:
    listede isimlerin yanında R harfi varsa seçeceğim ha ha ha 0 0 Yanıtla
  • gunesay8472 gunesay8472:
    tez zamanda topal ördek olman dileğiyle.... 0 0 Yanıtla
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