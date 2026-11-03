İzmir merkezli bahis soruşturmasında MASAK 280 bin işlemi inceledi: 17 ilde 40 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir merkezli bahis soruşturmasında MASAK 280 bin işlemi inceledi: 17 ilde 40 şüpheli yakalandı

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İzmir merkezli bahis soruşturmasında MASAK 280 bin işlemi inceledi: 17 ilde 40 şüpheli yakalandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında yakalanan şüpheli sayısı 40'a çıktı. MASAK, 51 zanlı ile 1 şirketin hesaplarında 280 bin ayrı işlemde 6 milyar 180 milyon liralık giriş çıkış saptadı. 17 ilde eş zamanlı yapılan operasyonun ardından 6 şüpheli hâlâ aranıyor.

(İZMİR) -

İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 40'a yükseldi. Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

280 BİN İŞLEMDE 6 MİLYAR LİRALIK TRAFİK

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 51 şüpheli ve 1 şirket tespit edildi. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda 280 bin işlemle toplam 6 milyar 180 milyon liralık para hareketi belirlendi.

Şüphelilerin örgütlü bir yapı içerisinde yasa dışı bahis oynattıkları, bahis oynanmasına yer ve imkan sağladıkları, yasa dışı bahisten elde edilen paraların transferine aracılık ettikleri ve suç organizasyonu içerisinde hiyerarşik bir yapılanma oluşturdukları belirlendi.

17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ile "7258 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik çalışması kapsamında İzmir merkezli olarak İstanbul, Adana, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Ankara, Aydın, Bartın, Isparta, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda cep telefonları, 8 SIM kart, USB bellekler ve hard diskler ele geçirildi.

Kaynak: ANKA
Mali Suçları Araştırma Kurulu3. SayfaGüncelİzmirYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir merkezli bahis soruşturmasında MASAK 280 bin işlemi inceledi: 17 ilde 40 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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