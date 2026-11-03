Liverpool\'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy\'e yaralı geliyorlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Liverpool, kritik mücadele için İstanbul yolculuğuna başladı. İngiliz ekibi, 4 Kasım Çarşamba günü Kadıköy'de sarı-lacivertlilerin konuğu olacak. Premier Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Liverpool, Avrupa'daki galibiyet serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

ARSENAL YENİLGİSİNİN ARDINDAN İSTANBUL'A GELİYOR

Liverpool, Fenerbahçe karşılaşması öncesindeki son resmi maçında Arsenal'e sahasında 1-0 mağlup oldu. Kai Havertz'in golüyle sahadan puansız ayrılan İngiliz temsilcisi, mücadele boyunca 17 şut çekmesine rağmen isabetli şut bulamadı. Premier Lig'de geride kalan 9 haftada 15 puan toplayan Liverpool, 6. sırada yer alırken liderle arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.

IRAOLA'DAN HAKEM KARARINA TEPKİ

Arsenal karşılaşmasının ardından Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Alexander Isak'ın ceza sahasında yaşadığı pozisyonda penaltı verilmemesini eleştirdi.

Iraola, "Alex (Isak) rakibinin hemen önündeydi ve kafa vuruşu yapmak üzereydi. Ancak forması çekildiği için bunu yapamadı. Eğer kendini yere atsaydı yüzde 100 penaltı verilirdi. Dürüst olmak gerekirse oyunculara kendilerini yere atmalarını söylemeliyiz! Aksi takdirde penaltı çalmıyorlar." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3'TE 3 YAPTI

Liverpool, Premier Lig'deki puan kayıplarına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergiledi. İngiliz ekibi, organizasyonda oynadığı ilk üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Atletico Madrid'i 2-1, LASK Linz'i deplasmanda 6-3 ve Villarreal'i 4-3 mağlup eden Liverpool, 9 puana ulaştı. İngiliz temsilcisi, Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında da kazanarak Avrupa'daki serisini devam ettirmek istiyor.

KADIKÖY'DE İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Liverpool, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak mücadeleye Chobani Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.