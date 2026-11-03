Fenerbahçe\'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt\'tan açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, iyi bir performansla reaksiyon göstermeleri gerektiğini söyledi.

''ÖZEL BİR GECE GEÇİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM''

Müsabakanın oynanacağı Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kuyt, "18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok önemli ve heyecan vericiydi. O seviyeye ulaştığınız zaman etkileyici takımlarla maç yapacağınızı biliyorsunuz. Kura çekildikten sonra çok heyecanlıydım. Herkes Fenerbahçe ve Liverpool'un benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yarın benim için çok önemli bir durum olacak. Şu anki aşamada önemli kişi ben değilim. Taraftarlara iyi performans sergilemek ve reaksiyon göstermek gerekiyor. Yarın iyi enerji, tutkulu ve iyi oyunla özel bir gece geçireceğimizi düşünüyorum. Liverpool, harika bir takım. Fenerbahçe de öyle. Yarın taraftarların ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

''ÇOK İYİ BİR PLANIMIZ VAR''

Maç için iyi bir planlarının bulunduğunu aktaran Kuyt, şöyle devam etti:

"Liverpool ile deplasmanda değil kendi evimizde oynamak isterim. Yarın çok büyük bir fırsat, oyuncular için çok büyük bir fırsat. Yarın için çok iyi bir planımız var. Bence oyuncular bu plana inanıyor. Fenerbahçe taraftarının da kendisini Avrupa'ya göstermesini istiyorum. Dört gözle Kadıköy'de olmayı bekliyorum. Oyuncuların ilk sahaya çıkışından itibaren taraftarlarımız arkamızda olacak. Bu, en iyi performans konusunda en büyük gücümüz olacak. Benim için hayatta fırsatları yakalamak çok önemli. Oyuncularıma her zaman 'Beklenmeyeni bekleyin.' derim. Fenerbahçe'nin benim için ne kadar özel olduğu bilinen bir şey. Başkan beni aradığında, takımın personeli arasında olmam için çağırıldığımda çok gururlanmıştım. Ben bir profesyonelim ve geleceğe doğru ilerlememiz gerekiyor. Yarın benim için de kendimi göstermem için bir şans."

''NE KADAR ZOR OLDUĞUNU GÖRECEKLER''

Çok iyi bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Kuyt, "Çok iyi bir planımız var. Bize karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu görecekler. Fenerbahçe'nin harika oyuncuları var. Burada Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazanmış oyuncularımız var. Bunu Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'yi seven hiç kimse şu anki durumdan mutlu değil. Yarın iyi giderse özel bir şeyle karşılaşabiliriz. Burası harika bir kulüp. Bunun için mücadele etmeye devam etmeniz gerekiyor. Bütün oyuncularımız bize destek veriyor. Futbolda biraz şansa ihtiyacınız var. Göztepe maçından sonra da şanssız olduğumuzdan bahsettim. Taraftarlar arkamızdaysa Avrupa'daki herkes gördüklerine inanamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

''KULÜP İÇİN İYİ OLACAĞINDAN EMİNİM''

Kuyt, sözlerini teknik direktör gündemine ilişkin, "Başkan bana burada olma fırsatı verdiği için çok mutluyum. Teknik heyet tarafında görev verilmişti. Kulüp benim geçen maç ve bu maç için başa geçmemi söyledi. Ben de elimden geldiğince başarılı şekilde yapmayı deneyeceğim. Umarım yarın akşam da başarılı bir akşam olacak. Başkanımıza çok büyük bir güvenim var. Alacağı karar ne olursa olsun kulüp için iyi olacağından eminim. Yarınki maça odaklanmak istiyorum." ifadeleriyle sonlandırdı.