Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt\'tan açıklama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt\'tan açıklama
Haber Videosu

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi geleceğiyle ilgili konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, ''Başkanımıza çok büyük bir güvenim var. Alacağı karar ne olursa olsun kulüp için iyi olacağından eminim. Yarınki maça odaklanmak istiyorum'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, iyi bir performansla reaksiyon göstermeleri gerektiğini söyledi.

''ÖZEL BİR GECE GEÇİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM''

Müsabakanın oynanacağı Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kuyt, "18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok önemli ve heyecan vericiydi. O seviyeye ulaştığınız zaman etkileyici takımlarla maç yapacağınızı biliyorsunuz. Kura çekildikten sonra çok heyecanlıydım. Herkes Fenerbahçe ve Liverpool'un benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yarın benim için çok önemli bir durum olacak. Şu anki aşamada önemli kişi ben değilim. Taraftarlara iyi performans sergilemek ve reaksiyon göstermek gerekiyor. Yarın iyi enerji, tutkulu ve iyi oyunla özel bir gece geçireceğimizi düşünüyorum. Liverpool, harika bir takım. Fenerbahçe de öyle. Yarın taraftarların ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama

''ÇOK İYİ BİR PLANIMIZ VAR''

Maç için iyi bir planlarının bulunduğunu aktaran Kuyt, şöyle devam etti:

"Liverpool ile deplasmanda değil kendi evimizde oynamak isterim. Yarın çok büyük bir fırsat, oyuncular için çok büyük bir fırsat. Yarın için çok iyi bir planımız var. Bence oyuncular bu plana inanıyor. Fenerbahçe taraftarının da kendisini Avrupa'ya göstermesini istiyorum. Dört gözle Kadıköy'de olmayı bekliyorum. Oyuncuların ilk sahaya çıkışından itibaren taraftarlarımız arkamızda olacak. Bu, en iyi performans konusunda en büyük gücümüz olacak. Benim için hayatta fırsatları yakalamak çok önemli. Oyuncularıma her zaman 'Beklenmeyeni bekleyin.' derim. Fenerbahçe'nin benim için ne kadar özel olduğu bilinen bir şey. Başkan beni aradığında, takımın personeli arasında olmam için çağırıldığımda çok gururlanmıştım. Ben bir profesyonelim ve geleceğe doğru ilerlememiz gerekiyor. Yarın benim için de kendimi göstermem için bir şans."

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama

''NE KADAR ZOR OLDUĞUNU GÖRECEKLER''

Çok iyi bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Kuyt, "Çok iyi bir planımız var. Bize karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu görecekler. Fenerbahçe'nin harika oyuncuları var. Burada Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazanmış oyuncularımız var. Bunu Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'yi seven hiç kimse şu anki durumdan mutlu değil. Yarın iyi giderse özel bir şeyle karşılaşabiliriz. Burası harika bir kulüp. Bunun için mücadele etmeye devam etmeniz gerekiyor. Bütün oyuncularımız bize destek veriyor. Futbolda biraz şansa ihtiyacınız var. Göztepe maçından sonra da şanssız olduğumuzdan bahsettim. Taraftarlar arkamızdaysa Avrupa'daki herkes gördüklerine inanamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama

''KULÜP İÇİN İYİ OLACAĞINDAN EMİNİM''

Kuyt, sözlerini teknik direktör gündemine ilişkin, "Başkan bana burada olma fırsatı verdiği için çok mutluyum. Teknik heyet tarafında görev verilmişti. Kulüp benim geçen maç ve bu maç için başa geçmemi söyledi. Ben de elimden geldiğince başarılı şekilde yapmayı deneyeceğim. Umarım yarın akşam da başarılı bir akşam olacak. Başkanımıza çok büyük bir güvenim var. Alacağı karar ne olursa olsun kulüp için iyi olacağından eminim. Yarınki maça odaklanmak istiyorum." ifadeleriyle sonlandırdı.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama
Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlarLiverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi operasyon! 9 gözaltıFenerbahçe-Liverpool maçı öncesi operasyon! 9 gözaltı
UEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçeLiverpoolDirk KuytFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında “Bu kadarı da olmaz“ dedirten an Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında "Bu kadarı da olmaz" dedirten an!
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
Özgür Özel, Emir Sarıgül’ün iddiasına ilk kez yanıt verdi Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Saksıya toprak alırken tarihi keşif Ekipler bölgeye koştu Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:34
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
16:21
Liverpool’un İstanbul yolculuğu başladı Kadıköy’e yaralı geliyorlar
Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
16:07
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
16:05
Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi İşte kazanan
Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan
15:46
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
15:42
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
15:33
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 17:00:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android