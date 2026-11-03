Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu

Netflix'te yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde yer alan kam davulu sahnesi nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Yılmaz Erdoğan, suskunluğunu bozdu. Erdoğan, GÖK-DER yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak kamuoyundan özür diledi.

KAM DAVULU SAHNESİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

16 Ekim'de izleyiciyle buluşan 8 bölümlük dizide, Eski Türk inancında kutsal bir simge olarak kabul edilen kam davulunun yasa dışı madde ticaretinin konu edildiği bir sahnede sıradan bir çalgı gibi kullanılması tepkilere yol açmıştı. Kültürel ve dini değerlerin zedelendiğini belirten izleyicilerin protestosuyla dizinin IMDb puanı 5,7'den 2,5'e kadar geriledi.

X HESABI ASKIYA ALINDI

Tartışmaların ardından Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alınırken, konu 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne de yansımış; jüri üyesi müzisyen Gökhan Kırdar enstrümanın kutsal adı 'Tüür'e dikkat çekerek uygun ortamlarda kullanılması gerektiğini hatırlatmıştı.

"HERKESTEN EKİBİM ADINA ÖZÜR DİLİYORUM"

Tepkilerin ardından GÖK-DER yöneticilerini misafir eden Yılmaz Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada sahneyi çekerken herhangi bir art niyet taşımadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Türk milletinin kadim kültürüne, tarihine, inancına, milli ve manevi değerlerine her zaman saygı duydum. Bu yaklaşımımı yıllardır eserlerimde de dile getirdim. Kam Davulu'nun bir çalgı aleti olarak kullanılmasının kutsiyetini zedelediğine dair hassasiyeti bilmiyordum. Söz konusu durumun bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir özensizlik olduğunu kabul ediyorum. İstemeden de olsa duygularını incittiğimiz herkesten ekibim adına özür diliyorum."

İşte Yılmaz Erdoğan'ın o paylaşımı;