İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi

İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de yaşayan Polonya asıllı göçmen karşıtı Weronika Rogowska, markette fotoğrafladığı tesettürlü kadınları sosyal medyada paylaşarak "Abdul El-Sayed kazanırsa buraya yerleşip daha fazla çocuk yapacaklar, akıllıca seç Michigan" ifadeleriyle hedef gösterdi.
ABD'de yaşayan Polonya asıllı göçmen karşıtı Weronika Rogowska, bir süpermarkette gizlice çektiği tesettürlü kadınların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak ırkçı ve ayrımcı ifadelerde bulundu.
"MİCHİGAN'I TERK EDECEĞİZ" DİYEREK HEDEF GÖSTERDİ
Süpermarkette alışveriş yapan tesettürlü kadınları habersizce fotoğraflayan Rogowska, yaptığı paylaşımda Müslüman nüfusun artışından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Demokrat siyasetçi Abdul El-Sayed'in olası bir seçim zaferine atıfta bulunan Rogowska, şu ifadeleri kullandı: "Benim gibi insanlar Abdul El-Sayed kazanırsa Michigan'ı terk edecek ve arka planda olan insanlar buraya yerleşip daha fazla çocuk sahibi olacak. Akıllıca seç, Michigan."
İşte o paylaşım;
BÜYÜK TEPKİ VAR
İslamofobik ve mülteci karşıtı söylemleriyle bilinen Rogowska'nın, kendisi de ABD'de göçmen kökenli olmasına rağmen bölgede yaşayan Müslümanları doğrudan hedef alması sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (16)