İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi

ABD'de yaşayan Polonya asıllı göçmen karşıtı Weronika Rogowska, bir süpermarkette gizlice çektiği tesettürlü kadınların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak ırkçı ve ayrımcı ifadelerde bulundu.

"MİCHİGAN'I TERK EDECEĞİZ" DİYEREK HEDEF GÖSTERDİ

Süpermarkette alışveriş yapan tesettürlü kadınları habersizce fotoğraflayan Rogowska, yaptığı paylaşımda Müslüman nüfusun artışından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Demokrat siyasetçi Abdul El-Sayed'in olası bir seçim zaferine atıfta bulunan Rogowska, şu ifadeleri kullandı: "Benim gibi insanlar Abdul El-Sayed kazanırsa Michigan'ı terk edecek ve arka planda olan insanlar buraya yerleşip daha fazla çocuk sahibi olacak. Akıllıca seç, Michigan."

İşte o paylaşım;

BÜYÜK TEPKİ VAR

İslamofobik ve mülteci karşıtı söylemleriyle bilinen Rogowska'nın, kendisi de ABD'de göçmen kökenli olmasına rağmen bölgede yaşayan Müslümanları doğrudan hedef alması sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.