Bakan Işıkhan\'dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 Yılı Bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefet milletvekilleri tarafından İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin yatırım fonlarında değerlendirildiği iddia edildi. Bu iddialara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Işıkhan; İşsizlik Sigortası Fonunun Sayıştay ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlendiğini hatırlatarak, İşsizlik Sigortası Fonu’nun tasfiye edilen fonlarla hiçbir ilgisi bulunmadığını belirtti.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İŞSİZLİK SİGORTASI FONU AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe sunumunda, İşsizlik Sigortası Fonu'nun yatırım fonlarında riskli şekilde değerlendirildiği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Bakan Işıkhan, iddialara yanıt verirken fona ait tek bir kuruşun bile herhangi bir fona takılmadığını net bir şekilde ifade etti.

Işıkhan şunları söyledi:

"Öncelikle İşsizlik Sigortası Fonundan; 4447 sayılı kanuna göre, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı işsizlere, iş bulmaya ve istihdamı artırmaya ve korumaya ilişkin; işsizlik ödeneği, sağlık güvencelerinin devamlılığı, yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi ile 4857 sayılı İş Kanununun 33. maddesi gereği ücret garanti ve 65. maddesine göre kısa çalışma ödemelerine ilişkin hizmetler sunulmaktadır.

"TASFİYE EDİLEN FONLARLA HİÇBİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Fonlar konusunda ise; İşsizlik Sigortası Fonunun tasfiye edilen fonlarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. İşsizlik Sigortası Fonu; Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda fon kaynakları Yönetmelikte açıkça belirtilen;

Devlet İç Borçlanma Senetlerinde, Kamu mevduat bankaları ile kamu katılım bankalarında, Takasbank’ta değerlendirilmektedir.

Fon kaynaklarının bu enstrümanların dışında başka bir alanda değerlendirilmesi veya spekülatif işlemlerde kullanılması hukuken de, teknik olarak da mümkün değildir.

İşsizlik Sigortası Fonunun Takasbank’ta işlem yapmasına ilişkin yetki 19.01.2022 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliğiyle verilmiş olup Fon kaynaklarıyla bu tarihten sonra Takasbank üzerinden borç verilmeye başlanmıştır. Her işlem gününde Takasbank’taki faiz oranları Mevduat faiz oranları ile karşılaştırılmakta, Takasbank faiz oranları avantajlı ise borç verme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Tam anlaşılması için şu örneği vermek isterim; Siz bir bankaya mevduat yatırdığınızda, nasıl ki o mevduatın kimlere kredi olarak verildiğini bilmiyorsanız, Takasbank da bizim için aynıdır. Bunun yanı sıra; İşsizlik Fonunda tüm bankacılık işlemleri Halk Bankası tarafından yapılmaktadır. Takasbank işlemlerinde de aracı kurumumuz “Halk Yatırım”dır.

"HERHANGİ BİR FONA TAKILAN 1 KURUŞUMUZ DAHİ BULUNMAMAKTADIR"

Takasbank’ın işleyişi gereği alıcılar ve satıcılar birbirlerini görememektedir ve yapılan her işlem Takasbank’ın teminatı altındadır. Dolayısıyla bu işlemlerle ilgili muhatabımız bir kamu kuruluşu niteliği taşıyan Takasbank’tır. İşsizlik Sigortası Fonu hem Sayıştay tarafından hem de bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli periyotlarla denetlenmektedir.

Bu denetim sonuçları, yapılan mali işlemlerin detaylı tabloları ve kaynakların nerelerde nasıl değerlendirildiği kamuoyuyla düzenli bir şekilde paylaşılmaktadır. Açıklanan bu mali tablolar ve raporlar incelendiğinde de görülecektir ki İşsizlik Sigortası Fonunun söz konusu fon yönetim şirketleriyle bir işlemi bulunmamaktadır.

Şunu dikkatinize çekmek istiyorum, İşsizlik Sigortası Fonu, işçilerimizin alın teridir, işçilerimizin hakkıdır. Ve biz emekçimizin işçimizin 1 kuruş hakkını dahi kimseye yedirmedik ve yedirmeyiz.

Açık açık “işsizlik sigortası fonlara mı takıldı?” diye soruldu, ben de açık olarak cevap veriyorum; Herhangi bir fona takılan 1 kuruşumuz dahi bulunmamaktadır.”