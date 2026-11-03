Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haber - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haber

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Fenerbahçe\'ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haber
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Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Peprah Oppong'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığını atlatan Oppong, takımla gerçekleştirilen son antrenmanın tamamında yer aldı. Ganalı stoper, Liverpool karşısında forma giyebilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik Liverpool karşılaşmasına hazırlanan Fenerbahçe’ye genç savunmacısı Kojo Peprah Oppong'dan sevindirici haber geldi.

OPPONG SAKATLIĞINI ATLATTI

Trendyol Süper Lig’deki Göztepe mücadelesine ilk 11’de başlayan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kalan Ganalı stoper, sakatlığını atlattı.

LIVERPOOL MAÇINDA OYNAYABİLİR

A Spor’un aktardığı bilgiye göre; Takımla gerçekleştirilen son antrenmanın tamamında yer alan Oppong’un, teknik heyetin kararıyla Liverpool maçının kadrosuna dahil edileceği ve sahaya çıkabileceği belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta sahaya çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 209 dakika sahada kaldı. 

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    Yorumlar (1)

  • Yenal Yildirim Yenal Yildirim:
    hadi inşallah yüzümüzü güldüren 1 0 Yanıtla
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