ABD’de seçim günü: Sandıkta neler var?

ABD’de milyonlarca seçmen, Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminin kalan iki yılındaki siyasi dengeleri belirleyecek ara seçimler için sandık başına gitti. Seçimlerde Temsilciler Meclisinin 435 üyesinin tamamı, 100 üyeli Senatonun 35 sandalyesi ve 36 eyaletin valisi belirleniyor. Peki ABD’de ara seçim ne anlama geliyor, Kongre ile Senato arasındaki fark ne ve sonuçlar Trump yönetimini nasıl etkileyecek? İşte rakamlarla ABD seçimleri.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen ara seçimlerde, ülkenin federal yönetiminden eyalet yönetimlerine kadar uzanan geniş bir siyasi kadro yeniden şekilleniyor.

Seçimlerin odağında, ABD’nin yasama organı olan Kongrenin kontrolünü hangi partinin ele geçireceği bulunuyor.

Cumhuriyetçi Parti, Başkan Donald Trump’ın görev süresinin kalan iki yılında Kongredeki çoğunluğunu korumak isterken Demokrat Parti, en az bir kanatta çoğunluğu kazanarak yönetim üzerindeki denetim gücünü artırmayı hedefliyor.

RAKAMLARLA 2026 ABD ARA SEÇİMLERİ

435: Temsilciler Meclisinde seçime giren sandalye sayısı.

100: ABD Senatosunun toplam üye sayısı.

35: Bu seçimde yarışa açılan Senato sandalyesi.

36: Valilik seçimi yapılan eyalet sayısı.

50: ABD’nin toplam eyalet sayısı.

218: Temsilciler Meclisinde çoğunluk için gereken sandalye sayısı.

51: Senatoda başkan yardımcısının eşitliği bozma oyu hesaba katılmadan çoğunluğu sağlayan sandalye sayısı.

2 yıl: Temsilciler Meclisi üyelerinin görev süresi.

6 yıl: Senatörlerin görev süresi.

4 yıl: ABD başkanının görev süresi.

KONGRE, SENATO VE TEMSİLCİLER MECLİSİ ARASINDAKİ FARK NE?

ABD’de yasama organı olan Kongre, iki ayrı kanattan oluşuyor: Senato ve Temsilciler Meclisi.

Temsilciler Meclisi, eyaletlerin nüfuslarına göre belirlenen 435 üyeden meydana geliyor. Üyelerin tamamı iki yılda bir halk tarafından seçiliyor.

Senato ise 100 üyeden oluşuyor. ABD’nin 50 eyaletinin her biri, nüfusuna bakılmaksızın iki senatörle temsil ediliyor.

Senatörlerin görev süresi altı yıl olduğu için tamamı aynı seçimde yenilenmiyor. Her iki yılda bir Senatonun yaklaşık üçte biri seçime giriyor.

2026 seçimlerinde 33 olağan senatörlük yarışına, Florida ve Ohio’daki iki özel seçim ekleniyor. Böylece toplam 35 Senato sandalyesi için oy kullanılıyor.

ABD’DE VALİLER HALK TARAFINDAN SEÇİLİYOR

ABD seçimlerinin Türkiye’den ayrıldığı önemli noktalardan biri de valilik sistemi.

Türkiye’de valiler merkezi yönetim tarafından atanırken ABD’de eyalet valileri doğrudan seçmenlerin oylarıyla göreve geliyor.

2026 ara seçimlerinde 36 eyalette valilik yarışı düzenleniyor.

Valiler; eyalet bütçesi, eğitim, kamu güvenliği ve eyalet yasalarının uygulanması gibi konularda önemli yetkilere sahip. Bu nedenle valilik seçimleri de ülkenin siyasi geleceği açısından yakından takip ediliyor.

Seçmenler ayrıca bulundukları eyalete göre eyalet meclisi üyeleri, başsavcılar, bazı yargı mensupları ve yerel yöneticiler için de oy kullanabiliyor.

TRUMP İÇİN NEDEN KRİTİK ?

Ara seçimlerde ABD Başkanı yeniden seçilmiyor. Ancak başkanın Kongredeki siyasi desteği değişebiliyor.

Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi her iki kanatta çoğunluğu korursa yönetimin yasama gündemini ilerletmesi daha kolay olabilir.

Demokratların Temsilciler Meclisini kazanması halinde ise Kongre komisyonlarının denetim faaliyetleri, bütçe müzakereleri ve yönetimin politikalarına yönelik soruşturmalar daha fazla önem kazanabilir.

Demokratların Senatoda da çoğunluğu elde etmesi, özellikle üst düzey federal atamalar ve yargıç adaylarının onaylanması bakımından Trump yönetiminin hareket alanını daraltabilir.

Bununla birlikte ara seçimlerde Kongre çoğunluğunun değişmesi, başkanın otomatik olarak görevden ayrılması anlamına gelmiyor.

DEMOKRATLARIN KAZANMASI İÇİN KAÇ SANDALYE GEREKİYOR?

Seçim öncesinde Cumhuriyetçiler Senatoda 53 sandalyeyle çoğunluğu elinde tutuyor. Demokratlarla birlikte hareket eden iki bağımsız senatör de hesaba katıldığında karşı blok 47 sandalyeye sahip.

Demokratların Senatoda çoğunluğu elde edebilmesi için net dört sandalye kazanması gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde ise 218 sandalye çoğunluk için yeterli. Cumhuriyetçilerin dar çoğunluğu nedeniyle az sayıdaki seçim bölgesinin el değiştirmesi bile siyasi dengeyi değiştirebilir.

SONUÇLAR TÜRKİYE SAATİYLE NE ZAMAN GELECEK?

ABD’nin farklı saat dilimlerinde bulunması nedeniyle sandıklar aynı anda kapanmıyor.

İlk sandık kapanışları Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba günü saat 02.00 civarında başlayacak.

İlk sonuçların ardından özellikle kritik eyaletlerdeki yakın yarışlar izlenecek. Ancak posta yoluyla kullanılan oylar ve eyaletlerin farklı sayım kuralları nedeniyle bazı seçimlerin kesinleşmesi günler sürebilecek.

Seçim gecesinde açıklanan tahmini kazananlarla eyalet makamlarının resmen kesinleştirdiği sonuçların birbirinden ayrılması gerekiyor.

TÜRKİYE AÇISINDAN NEDEN ÖNEMLİ?

ABD Kongresindeki siyasi dengeler yalnızca ülkenin iç politikasını değil, dış politika kararlarını da etkileyebiliyor.

Türkiye–ABD ilişkilerinde savunma sanayii, yaptırımlar, ticaret, NATO, Orta Doğu ve bölgesel güvenlik gibi başlıklarda Kongrenin önemli yetkileri bulunuyor.

Özellikle savunma bütçeleri, silah satışlarına yönelik yasal süreçler ve yaptırım düzenlemeleri, Kongredeki siyasi dengelerden etkilenebiliyor.

Bu nedenle 2026 ara seçimleri, Washington’daki güç mücadelesinin ötesinde, Türkiye dahil ABD ile yakın ilişkileri bulunan ülkeler tarafından da dikkatle takip ediliyor.

Seçimin temel sorusu ise net: Amerikan seçmeni, Trump’ın Cumhuriyetçi Partisine Kongredeki çoğunluğunu koruma imkânı mı verecek, yoksa başkanlığının kalan iki yılında onu farklı bir yasama dengesiyle mi karşı karşıya bırakacak?