Şanlıurfa Haliliye'de genç, annesi ve ablasını öldürdü, 11 yaşındaki kardeşi yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa Haliliye'de genç, annesi ve ablasını öldürdü, 11 yaşındaki kardeşi yaralı

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Şanlıurfa Haliliye\'de genç, annesi ve ablasını öldürdü, 11 yaşındaki kardeşi yaralı
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Şanlıurfa Haliliye\'de genç, annesi ve ablasını öldürdü, 11 yaşındaki kardeşi yaralı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde genç, annesi ve ablasını silahla vurarak öldürdü, 11 yaşındaki kız kardeşini ağır yaraladı. Ablası olay yerinde hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan annesi kurtarılamadı; yaralı kız kardeşinin tedavisi sürerken kaçan genç aranıyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 22 yaşındaki bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi ve iki kız kardeşine tabancayla ateş açtı. Saldırıda anne ile 25 yaşındaki kızı hayatını kaybederken, 11 yaşındaki kız kardeş ağır yaralandı.

Şanlıurfa Haliliye'de genç, annesi ve ablasını öldürdü, 11 yaşındaki kardeşi yaralı

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil D. (22) ile annesi Huriye Çiçek (50) ve kız kardeşleri Zeynep Demircan (25) ile Melikenur Demircan (11) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Halil D., yanındaki tabancayla annesi ve iki kız kardeşine ateş etti.

Şanlıurfa Haliliye'de genç, annesi ve ablasını öldürdü, 11 yaşındaki kardeşi yaralı

ANNE VE KIZI KURTARILAMADI

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Zeynep Demircan, olay yerinde hayatını kaybetti. Anne Huriye Çiçek ile 11 yaşındaki Melikenur Demircan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Huriye Çiçek, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Melikenur Demircan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şanlıurfa Haliliye'de genç, annesi ve ablasını öldürdü, 11 yaşındaki kardeşi yaralı

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinden kaçan Halil D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
ŞanlıurfaHaliliye3. SayfaGüncelSon Dakika

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