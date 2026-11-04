Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

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Galatasaray\'ın yıldızı Messi ve Ronaldo\'yu geride bıraktı
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Galatasaray'ın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. İlk 4 golüne yalnızca 4 maçta ulaşan Rus futbolcu, aynı sayıya 13 maçta ulaşan Lionel Messi ve 30 maçta ulaşan Cristiano Ronaldo'dan çok daha hızlı bir başlangıç yaptı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Aleksey Batrakov damga vurdu. Alman temsilcisi karşısında iki gol kaydeden 21 yaşındaki Rus futbolcu, Devler Ligi'ndeki toplam gol sayısını 4'e yükseltirken Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile karşılaştırıldığı istatistikle dikkat çekti.

MESSI VE RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk 4 golüne yalnızca 4 karşılaşmada ulaşan Batrakov, dünya futbolunun iki efsanesinden daha hızlı bir başlangıç yaptı. Lionel Messi aynı gol sayısına 13, Cristiano Ronaldo ise 30 maçta ulaşabilmişti.

Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

İLK 4 GOLE ULAŞMA SÜRELERİ

- Aleksey Batrakov: 4 maç

- Lionel Messi: 13 maç

- Cristiano Ronaldo: 30 maç

Bu karşılaştırmayla Batrakov, Şampiyonlar Ligi kariyerinin başlangıcındaki gol üretkenliği bakımından iki yıldızın önüne geçti.

STUTTGART KARŞISINDA TARİHE GEÇTİ

Stuttgart karşılaşmasında 12. ve 15. dakikalarda fileleri havalandıran Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç futbolcu oldu. Rus yıldız ayrıca sarı-kırmızılıların organizasyon tarihinde bir karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki gol kaydeden ilk oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

Barcelona ve Lille maçlarında da gol atan Batrakov, böylece Galatasaray formasıyla üst üste üç Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında gol atan ilk orta saha oyuncusu olmayı başardı.

4 MAÇTA 4 GOL

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 4 gol kaydeden Batrakov, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Genç futbolcu, Avrupa'daki performansıyla Galatasaray'ın hücum hattında öne çıkan isimlerden biri haline geldi.

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    Yorumlar (1)

  • Cemil Baştürk Cemil Baştürk:
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