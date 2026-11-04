Ukrayna'da işkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı - Son Dakika
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Ukrayna'da işkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı

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Ukrayna\'da işkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı
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Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, Ulusal Muhafızların kullandığı bir binada askerlerin yasa dışı şekilde tutulduğu ve kötü muameleye maruz bırakıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Yaklaşık 100 kişi binanın önünde toplanarak içeri girmeye çalışırken pencereler kırıldı, çitler zarar gördü. Gerginliğin ardından bölgeye giden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, binada 14 askerin bulunduğunu açıkladı. Askeri ombudsman olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ukrayna'da askerlerin tutulduğu bir binaya ilişkin ortaya atılan iddialar protestoya dönüştü. Kiev yakınlarında yaşanan olaylarda kalabalık ile güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

ASKERLERİN TUTULDUĞU BİNAYI KUŞATTILAR

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in banliyölerinden Petropavlivska Borşçahivka'da, Ulusal Muhafızlar tarafından kullanılan bir binada askerlerin yasa dışı şekilde alıkonulduğu ve kötü muamele gördüğü iddiaları üzerine yaklaşık 100 kişi bir araya geldi. Aralarında binada tutulan askerlerin yakınları olduğunu belirten kişilerin de bulunduğu kalabalık, askerlerin serbest bırakılmasını istedi. Göstericiler, taleplerinin karşılanmaması üzerine binaya girmeye çalıştı. Protesto sırasında binanın pencereleri kırıldı, çevredeki çitlere zarar verildi. Bazı göstericiler sis bombası kullanırken olay yerinde gerginlik arttı.

Ukrayna'da işkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı

BODRUM KATINDA 40 KİŞİ TUTULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Olayların ardından binanın içindeki askerlerin durumuna ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Binanın bodrum katında yaklaşık 40 kişinin rehin tutulduğu, bazı askerlerin sağlık durumunun kritik olduğu ve sağlık ekiplerinin içeri girmesinin engellendiği öne sürüldü. Binadan yaralı askerlerin çıkarıldığını gösteren görüntüler de ortaya çıktı.

Ukrayna'da işkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı

BUDANOV OLAY YERİNE GİTTİ

Gerginliğin büyümesi üzerine Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, pazartesi akşamı olayların yaşandığı bölgeye gitti. Budanov, binada 14 askerin bulunduğunu açıkladı. Ukrayna haber ajansı Ukrinform'un olay yerindeki muhabirine göre Budanov'un bölgeye ulaşmasının ardından binadaki kişiler dışarı çıkarılmaya başlandı. Kalabalığın karşısına çıkan Budanov, göstericilerle görüşerek yaşananlara ilişkin bilgi aldı. Ancak bina önünde bekleyen kişiler, askerlerin serbest bırakılması yönündeki taleplerini sürdürdü.

Ukrayna'da işkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı

OLAY YERİNDE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA GÖRÜŞTÜ

Gerginliğin yaşandığı bölgede dikkat çeken bir başka gelişme ise Budanov'un 14 yaşındaki bir çocukla görüşmesi oldu. Ukrayna haber ajansı UNIAN'ın aktardığına göre çocuk, olayların yaşandığı bölgeye "arkadaşlarıyla birlikte" geldiğini söyledi. Budanov, çocuğun kız kardeşiyle iletişim kurmasını sağladı. Ardından ailesinin kendisini olay yerinden alması için gerekli düzenlemeler yapıldı. 

Ukrayna'da işkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı

İŞKENCE İDDİALARINA SORUŞTURMA

Yaşananların ardından Ukrayna Askeri Ombudsmanı soruşturma başlattı. İnceleme kapsamında binada bulunan askerlerin hangi koşullarda tutulduğu ve kötü muamele iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı araştırılacak.

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