Rusya açıklarında vurulan kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda: Gemi trafiği iki yönde askıya alındı - Son Dakika
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Rusya açıklarında vurulan kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda: Gemi trafiği iki yönde askıya alındı

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Rusya açıklarında vurulan kuru yük gemisi İstanbul Boğazı\'nda: Gemi trafiği iki yönde askıya alındı
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Rusya açıklarında vurulan kuru yük gemisi İstanbul Boğazı\'nda: Gemi trafiği iki yönde askıya alındı
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Panama bayraklı 'ARINA A' isimli kuru yük gemisi, Rusya açıklarında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor. Geçiş süresince Boğaz'da gemi trafiği her iki yönde durduruldu. Geminin ilerleyişi havadan dronla kaydedildi.

Rusya açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan 'ARINA A' isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.

BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU

Geminin geçişi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Panama bayraklı kuru yük gemisinin geçişi dron ile havadan görüntülendi.

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Kaynak: DHA
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