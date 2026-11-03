Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı
Haber Videosu

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, Azov Kolordusu ile bağlantılı askeri bir tesiste askerlerin kötü muameleye maruz bırakıldığı iddiaları gerginliğe yol açtı. Binada 14 yaşındaki bir çocuğun bulunması dikkat çekerken, olay yerine gelen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov incelemelerde bulundu. Yetkililer, onlarca kişinin rehin tutulduğu iddialarını yalanlarken, askerlerin tutulma koşulları ve şiddet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Petropavlivska Borşçahivka yerleşiminde bulunan bir binada askerlerin zorla tutulduğu iddiaları üzerine 2 Kasım'da gerginlik yaşandı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından tesisin önünde toplanan kalabalık, içeride bulunan askerlerin serbest bırakılmasını istedi. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı 1. Azov Kolordusu, söz konusu binanın kendilerine bağlı 3121 numaralı askeri birliğin geçici konuşlanma noktası olduğunu doğruladı. Tesiste seferberlik kapsamında silah altına alınan askerlerin ve birliklerinden izinsiz ayrıldıktan sonra yeniden görevlendirilmeyi bekleyen personelin bulunduğu belirtildi.

BİNADA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK BULUNDU

Gerginliğin sürdüğü saatlerde binadan çıkarılan 14 yaşındaki bir çocuk, olayın en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu. Görgü tanıkları çocuğun kötü durumda olduğunu öne sürerken, bazı kişiler çocuğun zorla binaya götürüldüğünü ve şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Ancak bu iddialar henüz bağımsız olarak doğrulanmadı. Yetkililerle görüşen çocuk, binaya arkadaşlarıyla birlikte geldiğini söyledi. Çocuğun askeri tesisin içinde nasıl bulunduğuna ilişkin bütün ayrıntılar ise henüz netleşmedi.

BUDANOV OLAY YERİNE GELDİ

Yaşanan gerginliğin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov da bölgeye geldi. Binada incelemelerde bulunan ve kalabalıkla görüşen Budanov, olayların aydınlatılması için harekete geçildiğini söyledi.

Budanov, olay yerine geliş nedenini sert sözlerle anlatarak, "Burada ne olup bittiğini anlamak için geldim." dedi.

Binadan çıkarılan 14 yaşındaki çocukla da görüşen Budanov, yaşını ve ailesinin nerede olduğunu sordu. Çocuğun yakınlarıyla iletişim kurulmasını sağlayan Budanov, ailesinin gelip kendisini alması için gerekli düzenlemelerin yapılmasına yardımcı oldu.

DÖRT ASKERİN YARALANDIĞI AÇIKLANDI

Azov Kolordusu, birliklerinden izinsiz ayrılan dört askerin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Askerlere yönelik yasa dışı şiddet iddialarının araştırılacağını belirten kolordu, olası ihlallerin tespit edilmesi halinde sorumluların cezalandırılacağını açıkladı.

Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı Oleksandr Pivnenko de olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Askerlerin tutulma koşullarının ve haklarında ortaya atılan kötü muamele iddialarının inceleneceği belirtildi.

ONLARCA KİŞİNİN REHİN TUTULDUĞU İDDİASI YALANLANDI

Olay sırasında sosyal medyada binanın bodrumunda yaklaşık 40 kişinin rehin tutulduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği yönünde iddialar yayıldı. Ancak Kiev bölge polisi, yasa dışı alıkoyma ve ölüm iddialarını yalanladı.

Budanov da binada rehinelerin bulunmadığını belirterek kalabalığa dağılma çağrısında bulundu. Ukraynalı yetkililer, olayın bütün yönlerinin ilgili soruşturma kurumları tarafından inceleneceğini bildirdi.

Rusya Ukrayna'da insani yardım okulunu vurdu: 24 kişi öldü, 27 kayıp varRusya Ukrayna'da insani yardım okulunu vurdu: 24 kişi öldü, 27 kayıp var Rusya'dan Ukrayna'ya gece yarısı İHA yağmuru! Ölü ve yaralılar varRusya'dan Ukrayna'ya gece yarısı İHA yağmuru! Ölü ve yaralılar var Ukrayna'dan Rus askerlerine İsrail taktiği! Son anda engellendiUkrayna'dan Rus askerlerine İsrail taktiği! Son anda engellendi
UkraynaÇocukRusyaKievSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
1. Lig maçında sıra dışı olay Sahaya tilki girdi 1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi
İstanbul’da gök delindi Valilikten kritik alarm geldi İstanbul'da gök delindi! Valilikten kritik alarm geldi
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Van’dan kahreden haber Uzman çavuş Oğuz Şahin şehit oldu Van'dan kahreden haber! Uzman çavuş Oğuz Şahin şehit oldu
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı Sadece 30 TL Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL
Evden gelen koku ekipleri harekete geçirdi: Baba ve kızı ölü bulundu Evden gelen koku ekipleri harekete geçirdi: Baba ve kızı ölü bulundu
İstanbul’da yol çöktü, taksi çukura düştü İstanbul'da yol çöktü, taksi çukura düştü
Karabük’te lokantada bir kadını vuran köy muhtarı intihar etti Karabük'te lokantada bir kadını vuran köy muhtarı intihar etti
Polis bile durduramadı Yerdeki adama tekme tokat saldırdılar Polis bile durduramadı! Yerdeki adama tekme tokat saldırdılar
07:38
İsrail tehdidi Suriye’de tüm planları değiştirdi Bakanlıklar tek tek taşınıyor
İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor
07:29
Otogaza dev zam pompaya yansıdı Fiyatlar 50 lirayı aştı
Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı
07:10
TikTok’ta bu da oldu Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar
TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar
06:20
BM’nin yeni patronu kim olacak Türkiye’nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu
BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu
06:10
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler Yanıt çok sert oldu
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu
01:50
Eski İsrail askeri Ayelet Kroizer: Medyaya giden bilgileri manipüle ettim
Eski İsrail askeri Ayelet Kroizer: Medyaya giden bilgileri manipüle ettim
23:16
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
18:32
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
15:45
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 07:46:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android