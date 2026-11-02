Rusya Ukrayna'da insani yardım okulunu vurdu: 24 kişi öldü, 27 kayıp var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rusya Ukrayna'da insani yardım okulunu vurdu: 24 kişi öldü, 27 kayıp var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Rusya Ukrayna\'da insani yardım okulunu vurdu: 24 kişi öldü, 27 kayıp var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rusya Ukrayna\'da insani yardım okulunu vurdu: 24 kişi öldü, 27 kayıp var
Haber Videosu

Ukrayna’nın Zaporijya bölgesinde Rusya tarafından düzenlenen saldırılar, sivillerin sığındığı noktaları da vurdu. İnsani yardım dağıtılan okul binasının hedef alındığı bombardımanda can kaybı 24’e yükselirken, aralarında kurtarma görevlileri ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için bölgede zamana karşı mücadele veriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Komışuvaha yerleşimine düzenlediği hava saldırıları faciaya dönüştü. İnsani yardım dağıtılan bir okulun ve sivillerin sığındığı binanın hedef alındığı saldırılarda en az 24 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, 27 kişiden haber alınamadığı açıklandı.

İNSANİ YARDIM DAĞITILAN OKUL HEDEF ALINDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin açıklamasına göre Rus güçleri, Zaporijya bölgesindeki Komışuvaha'ya gün boyunca birden fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılardan biri, sivillere insani yardım dağıtılan okul binasını hedef aldı.

Zelenskiy, ilk bombardımanın ardından saldırıların devam ettiğini ve insanların sığındığı noktaya ikinci kez bomba atıldığını belirtti. İkinci saldırıda 9 bombanın kullanıldığını açıklayan Zelenskiy, yaşananları "son derece korkunç" sözleriyle değerlendirdi.

Rusya Ukrayna'da insani yardım okulunu vurdu: 24 kişi öldü, 27 kayıp var

SIĞINAK DA BOMBALANDI: CAN KAYBI 24'E YÜKSELDİ

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu. Yaşamını yitirenler arasında iki kurtarma görevlisi ve dört polis memurunun bulunduğu açıklandı. Beş kişi de yaralandı.

Bölgedeki arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, 27 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Saldırıda okul binasının yanı sıra çevredeki yapılar ve araçlar da hasar gördü.

Rusya Ukrayna'da insani yardım okulunu vurdu: 24 kişi öldü, 27 kayıp var

SAVAŞ SUÇU SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Ukrayna Başsavcılığı, saldırıya ilişkin savaş suçu kapsamında ceza soruşturması başlattı. Zelenskiy ise saldırının Rusya'nın gerilimi düşürmek istemediğini gösterdiğini savunarak uluslararası toplumdan güçlü tepki beklediklerini dile getirdi.

Rusya'dan Ukrayna'ya gece yarısı İHA yağmuru! Ölü ve yaralılar varRusya'dan Ukrayna'ya gece yarısı İHA yağmuru! Ölü ve yaralılar var Ukrayna'dan Rus askerlerine İsrail taktiği! Son anda engellendiUkrayna'dan Rus askerlerine İsrail taktiği! Son anda engellendi
ZaporijyaUkraynaSaldırıDünyaRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • denis.petrov79 denis.petrov79:
    Gazze’den sonra umrumda değil ! Batı hak ediyor Rusya devam etmeli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Halk otobüsü şoförü, ATM’nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi Halk otobüsü şoförü, ATM'nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi
İrem Derici’nin Kars 36 Spor’a bağışı olay oldu İşin aslı başka çıktı İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde intihar eden çalışanın eşi: Eşim iftiranın ardından intihar etti İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde intihar eden çalışanın eşi: Eşim iftiranın ardından intihar etti
Işın Karaca 75 kilo verdi Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı
Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak?
Ahmet Mekin’in öldüğü iddia edildi: Açıklama torunu Mekin Sezer’den geldi Ahmet Mekin'in öldüğü iddia edildi: Açıklama torunu Mekin Sezer'den geldi
Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi hayatını kaybetti Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
20:28
Mbappe’den Arda Güler’e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
20:05
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
17:29
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül’ün Özel’e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
17:13
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
15:45
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
11:32
Temizlik görevlisinin bulduğu çanta, Endonezyalı öğrenciyi sevinçten ağlattı
Temizlik görevlisinin bulduğu çanta, Endonezyalı öğrenciyi sevinçten ağlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 22:48:35. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'da insani yardım okulunu vurdu: 24 kişi öldü, 27 kayıp var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android