Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı! Süreç başladı - Son Dakika
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Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı! Süreç başladı

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Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı! Süreç başladı
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, iltica başvuruları kesin olarak reddedilen Suriyelileri zorla sınır dışı etmeye başladı. Aralık 2024'ten bu yana 5 binden fazla Suriyelinin iltica başvurusu reddedilirken, yaklaşık 6 bin kişi gönüllü olarak ülkesine döndü, 6 binden fazla kişi ise dönüş niyetini bildirdi. Rum yönetimi, koruma şartlarını kaybedenlerin statülerinin de iptal edildiğini açıklayarak kaçak durumdaki kişileri çalıştıran işverenleri ve ev sahiplerini uyardı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ülkede bulunan Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. GKRY Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis, iltica başvuruları mahkeme tarafından nihai olarak reddedilen Suriyelilerin zorunlu geri gönderilmesi sürecinin başladığını açıkladı.

Yoannidis, sınır dışı işlemlerinin Rum polisi ve ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti. Uygulamanın, mali destek sağlanan gönüllü geri dönüş programlarının tamamlanmasının ardından başlatıldığı bildirildi.

5 BİNDEN FAZLA SURİYELİNİN İLTİCA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Aralık 2024'ten bu yana yürütülen hukuki süreçlerde 5 binden fazla Suriyelinin iltica başvurusu reddedildi. Rum yönetiminin açıkladığı verilere göre aynı dönemde yaklaşık 6 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine dönerken, 6 binden fazla kişi de geri dönme niyetini yetkili makamlara bildirdi.

Müsteşar Yoannidis, hukuki dayanaktan yoksun olduğu değerlendirilen iltica başvurularının reddedilmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca uluslararası koruma kriterlerini artık karşılamayan kişilerin ikincil koruma statülerinin de iptal edildiğini açıkladı.

İŞVERENLERE VE EV SAHİPLERİNE UYARI

Rum yönetimi, sınır dışı sürecinin başlamasıyla birlikte işverenlere ve mülk sahiplerine de uyarıda bulundu. Yoannidis, ülkede yasal statüsü bulunmayan kişileri çalıştıran işverenler ile bu kişilere konut sağlayan ev sahiplerinin devlet kurumlarıyla tam iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, göç ve iltica mevzuatının taviz verilmeden uygulanacağını, zorunlu geri gönderme işlemlerinin ilgili kurumların koordinasyonuyla sürdürüleceğini bildirdi.

Güney KıbrısSuriyeAralıkDünyaSon Dakika

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