Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de ara seçimlerde Demokratların öne geçmesi ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmalarının beklenmesi üzerine Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Seçim sonuçlarını değerlendiren Trump, "Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık. Kesinlikle seçim sonuçlarını kabul etmeye hazırım" diyerek Cumhuriyetçilerin yaşadığı kaybı kendi aday olmamasına bağladı.

Ayrıntılar geliyor...

Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpGüncelSeçimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hdu1935 hdu1935:
    sağlık olsun herkes gidecek bir gün heyyy truppppp 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Milyarları götürenleri ortaya çıkarın Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Milyarları götürenleri ortaya çıkarın
Victor Osimhen’i çıldırtan olay Yedek kulübesine şikayet etti Victor Osimhen'i çıldırtan olay! Yedek kulübesine şikayet etti
PSG’den Şampiyonlar Ligi’nde inanılmaz başlangıç Villarreal’in 17 dakikada gururuyla oynadılar PSG'den Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz başlangıç! Villarreal'in 17 dakikada gururuyla oynadılar
Derince’de kaza bildirimi yapan Mercedes alevler içinde kaldı: Araçta iş adamı ölü bulundu Derince'de kaza bildirimi yapan Mercedes alevler içinde kaldı: Araçta iş adamı ölü bulundu
Fon soruşturmasında 700 milyon liralık iade Ömer Ejder de parayı TMSF’ye yatırdı Fon soruşturmasında 700 milyon liralık iade! Ömer Ejder de parayı TMSF’ye yatırdı
06:25
ABD’de nefes kesen seçim İlk sonuçlar gelmeye başladı
ABD'de nefes kesen seçim! İlk sonuçlar gelmeye başladı
06:15
Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı Süreç başladı
Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı! Süreç başladı
05:32
ABD tarihinde bir ilk Keisha Lance Bottoms ülkenin ilk siyahi kadın valisi seçildi
ABD tarihinde bir ilk! Keisha Lance Bottoms ülkenin ilk siyahi kadın valisi seçildi
04:25
Türkiye karşıtı Chris Pappas ABD’de Senatoya seçildi
Türkiye karşıtı Chris Pappas ABD'de Senatoya seçildi
03:25
ABD’de gecenin ilk zaferi geldi Demokratlar Virginia’da kazandı
ABD'de gecenin ilk zaferi geldi! Demokratlar Virginia'da kazandı
01:06
İran’da futbol maçı sırasında ekrana “Trump’ı öldüreceğiz“ yazısı yansıtıldı
İran'da futbol maçı sırasında ekrana "Trump'ı öldüreceğiz" yazısı yansıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 06:57:37. #7.13#
SON DAKİKA: Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android