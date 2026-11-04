Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık

Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdıkGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de ara seçimlerde Demokratların öne geçmesi ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmalarının beklenmesi üzerine Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Seçim sonuçlarını değerlendiren Trump, "Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık. Kesinlikle seçim sonuçlarını kabul etmeye hazırım" diyerek Cumhuriyetçilerin yaşadığı kaybı kendi aday olmamasına bağladı.
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