Elon Musk\'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas\'ta 32 yıl sonra kazandı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Teksas eyaletinden dikkat çeken bir sonuç geldi. Decision Desk HQ'nun projeksiyonuna göre Demokrat Parti adayı James Talarico, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ve Teksas Başsavcısı Ken Paxton'ı mağlup ederek Senato yarışını kazandı.

Talarico'nun zaferiyle Demokratlar, 1994 yılından bu yana ilk kez Teksas'ı ABD Senatosunda temsil etme hakkı elde etti. Eyalet meclisinde görev yapan ve din eğitimi alan Talarico, seçim yarışında Cumhuriyetçi Parti'nin muhafazakar kanadından gelen Paxton ile karşı karşıya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Paxton, özellikle kürtaj karşıtı politikalarıyla tanınan isimler arasında yer alıyordu.

SEÇİM KAMPANYASINDA ERKEKLİK TARTIŞMASI

Teksas tarihinin en pahalı Senato yarışı olarak nitelendirilen seçim kampanyasında adayların politikalarının yanı sıra erkeklik ve cinsiyet kimliği üzerinden yürütülen tartışmalar da öne çıktı.

Paxton, Demokrat rakibini hedef aldığı açıklamalarında Talarico için testosteron seviyesinin düşüklüğünü ima eden "low-T" ifadesini kullandı.

Trump'ın üst düzey danışmanlarından ve Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller ise Talarico'yu "ilk trans Senato adayı" olarak nitelendirdi. Ancak Talarico trans bir birey değil.

Cumhuriyetçi çevrelerde ayrıca Talarico'nun vegan olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar da kampanya boyunca erkeklik üzerinden yürütülen tartışmaların bir parçası haline geldi.

YAPAY ZEKA REKLAMLARIYLA HEDEF ALINDI

Paxton'ın seçim kampanyasında Talarico'nun geçmişte trans bireylerin haklarına verdiği destek de sık sık gündeme getirildi.

Cumhuriyetçi adayın kampanya ekibi, eyalet genelinde yayımlanan yapay zeka destekli reklamlarla Talarico'nun 2021 yılında yaptığı "Tanrı ikili cinsiyet kategorilerine bağlı değildir" açıklamasını öne çıkardı.

Reklamlarda Talarico'nun cinsiyet kimliği konusundaki geçmiş açıklamaları ve politik tutumu hedef alındı.

TRANS SPORCULAR VE ÇOCUKLARA YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİNDE TUTUMUNU DEĞİŞTİRDİ

Talarico, seçim kampanyası sırasında trans bireylerin bazı haklarına ilişkin önceki görüşlerini değiştirdi.

Fox News'e yaptığı açıklamada, güvenliği veya adil rekabeti tehlikeye atması halinde trans öğrencilerin kız spor müsabakalarına katılmasına karşı çıkacağını söyledi.

Talarico ayrıca trans çocuklara yönelik sağlık hizmetleri konusundaki önceki tutumunu da yumuşattı. Çocuklara yönelik cinsiyet uyum ameliyatlarını yasaklayan ulusal bir yasaya destek vereceğini belirtti.

Söz konusu ameliyatların çocuklarda oldukça nadir gerçekleştirildiği ifade edildi.

KÜRTAJ TARTIŞMASINDA DİNİ KİMLİĞİNİ ÖNE ÇIKARDI

Talarico, seçim kampanyasında ağırlıklı olarak hayat pahalılığı ve yolsuzluk konularına odaklanırken, LGBTQ+ hakları ve kürtaj gibi tartışmalı başlıklarda dini geçmişini de öne çıkardı.

Ekim ayında CNN tarafından düzenlenen bir etkinlikte kürtaj konusunda konuşan Talarico, kendisinin ve rakibinin Hristiyan olduğunu belirterek İncil'in kürtaj konusunda doğrudan bir hüküm içermediğini savundu.

Talarico, farklı dini metinlerden hareketle farklı sonuçlara ulaşılabileceğini belirterek, istenmeyen gebeliklerin ve kürtajların azaltılması konusunda ortak hareket edilebileceğini söyledi. Konunun bir kültür savaşı yerine halk sağlığı meselesi olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

ELON MUSK'TAN CUMHURİYETÇİ ADAYA DEV DESTEK

Seçim yarışının son haftalarında Cumhuriyetçi aday Ken Paxton'ın kampanyasına milyarder iş insanı Elon Musk'ın sağladığı mali destek dikkat çekti.

Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Musk'ın, Cumhuriyetçilerin Teksas'taki Senato koltuğunu korumasını sağlamak amacıyla yaklaşık 200 milyon dolar harcadığı belirtildi.

Ancak Decision Desk HQ'nun seçim projeksiyonuna göre yarışı Demokrat aday James Talarico kazandı. Böylece Teksas'ta uzun yıllardır devam eden Cumhuriyetçi Senato üstünlüğünde tarihi bir değişim yaşandı.