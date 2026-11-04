Gülen Gözler\'in küçük Hasret\'i bakın şimdi ne yapıyor! 49 yıl geçti

Yeşilçam'ın efsane yapımları arasında yer alan ve her tekrarında izleyicileri ekran başına toplayan Gülen Gözler filmi, unutulmaz karakterleriyle hafızalardaki yerini koruyor. Münir Özkul, Adile Naşit ve Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı filmde, ailenin en küçük kızı Hasret'i canlandıran Lale Ilgaz'ın yıllar sonraki görüntüleri yeniden ilgi çekti.

KIVIRCIK SAÇLARIYLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği 1977 yapımı Gülen Gözler filminde Lale Ilgaz, Münir Özkul'un hayat verdiği Yaşar Usta ile Adile Naşit'in canlandırdığı Nezaket Hanım'ın en küçük kızı Hasret rolünde izleyici karşısına çıktı.

Kıvırcık saçları, hazırcevap tavırları ve sevimliliğiyle filmin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Ilgaz, henüz çocuk yaşta geniş kitleler tarafından tanındı.

ŞÖHRETİ YAKALADI AMA OYUNCULUĞU BIRAKTI

Oyunculuk serüvenine bir reklam filmiyle başlayan Lale Ilgaz, Gülen Gözler'deki performansının ardından aynı yıl Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde de kısa bir rol üstlendi.

Ancak çocuk yaşta elde ettiği tanınırlığa rağmen oyunculuk kariyerini sürdürmedi. Sinema dünyasından uzaklaşan Ilgaz, sonraki yıllarda kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

49 YIL SONRAKİ HALİ ŞAŞIRTTI

Gülen Gözler'in vizyona girmesinin üzerinden tam 49 yıl geçerken, Lale Ilgaz'ın yetişkinlik dönemine ait fotoğrafları yeniden paylaşıldı. İzleyicilerin hafızasında küçük Hasret olarak yer eden eski oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızlarından biri olan Ilgaz'ın fotoğrafları daha önce de basına yansımıştı. Yeniden ilgi gören görüntüler, Gülen Gözler'in hafızalara kazınan sahnelerini bir kez daha hatırlattı.