Fenerbahçe\'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı

cemilfbyusuf1907:

yazık başkan sana hiç yakışmadı seni gerçekten çok seviyor dum ama bu sefer 2. kez büyük hata yaptın takımı şampiyon yapmak elindeyken kalkıştın elinin tersiyle şampiyon luğu ittin şu Aykut Kocaman ını getirmemenin sebebi nedir acaba çok merak ediyorum bir senemizi daha çöpe attın başakan