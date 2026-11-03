Sakarya Kaynarca\'da arkadaşları direğe bağladıkları damada un, kola ve sıvı yağ döktü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dünyaevine giren damat, arkadaşları tarafından hazırlanan geleneksel 'damat eziyeti' şakasına maruz kaldı. Direğe bağlanan damadın üzerine un, kola, sıvı yağ, ketçap ve mayonez dökülerek yumurta kırıldı. O anları kayda alan arkadaşları, damadın temizlenmesine de yardımcı oldu.

Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesi'nde düğün merasiminin ardından damat İsa Bayrak, arkadaş grubunun zorlu şakasıyla karşı karşıya kaldı. Arkadaşları tarafından ellerinden ve ayaklarından direğe bağlanan damadın üzerine kola, un, sıvı yağ, ketçap ve mayonez gibi sıvılar döküldü. Başında yumurta da kırılan damada yapılan şaka ilginç görüntüler oluşturdu.

Yaşananların ardından arkadaşları, yanlarında getirdikleri bidondaki su yardımıyla damadın temizlenmesine yardımcı olmayı da ihmal etmedi. "Seni hamama götürelim" diyerek eğlenmeye devam eden arkadaş grubunun anları cep telefonu kameralarına yansıdı.