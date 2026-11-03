Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay - Son Dakika
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Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay

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Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
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İspanya'da Tenerife ile Andorra arasında oynanan maçta rakip kaleciyle çarpışmasının ardından hayatını kaybeden 30 yaşındaki Jesus de Miguel Alameda ile ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Genç futbolcunun henüz 1,5 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşadığı çarpışmanın ardından hayatını kaybeden Jesus de Miguel Alameda'nın ölümü futbol dünyasını yasa boğdu. 30 yaşındaki futbolcunun geride henüz 1,5 yaşında bir kız çocuğu bıraktığı bilgisi ise yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

GERİDE 1,5 YAŞINDA KIZINI BIRAKTI

Tenerife forması giyen Jesus de Miguel Alameda'nın 1,5 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Henüz 30 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun küçük yaşta bir kızının bulunması, yaşanan trajedinin en acı detaylarından biri oldu.

SAHADA YAŞANAN ÇARPIŞMA ÖLÜMLE SONUÇLANDI

İspanya 2. Ligi'nin 12. haftasında oynanan Tenerife-Andorra karşılaşmasında Jesus de Miguel Alameda, rakip kaleci Jesus Owono ile sert şekilde çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından bilincini kaybederek yere yığılan futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etmişti.

Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay

Kalbi duran ve yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen De Miguel, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Ancak 30 yaşındaki futbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Kasım Salı günü hayatını kaybetmişti.

KULÜBÜ ACI HABERİ DUYURMUŞTU

Tenerife Kulübü, futbolcunun ölümünü yaptığı açıklamayla duyurmuş ve ailesine başsağlığı dilemişti. Açıklamada, De Miguel'in ailesinin kendilerine iletilen destek mesajları için teşekkür ettiği ve bu zor dönemde özel hayatlarına saygı gösterilmesini istediği belirtilmişti.

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AndorraİspanyaMiguelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Adsız Murat Adsız Murat:
    O ne demek kalecinin öldürdüğü, böyle bir yazı olabilir mi, böyle bir başlık olabilir mi, demek siz yargıçsınız, karar vericisiniz. Kaleci tamam sert girmiş veya yapmaması gereken bir hareket yapmış ama siz o kelimeyi kullanamazsınız. 1 1 Yanıtla
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