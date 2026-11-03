Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı - Son Dakika
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Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

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Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
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Fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, sevk edildiği mahkemece "rüşvet almak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ergun, adliyeye sevk edildi.

RÜŞVET ALMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan Korkmaz Enes Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Ergun hakkında "rüşvet almak" suçundan tutuklama kararı verdi.

BORSA İSTANBUL'DA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Ergun'un gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul yönetiminde de değişikliğe gidilmişti. 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında genel müdürlük görevine ilişkin yeni bir karar alınmıştı.

Bu kapsamda Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanmıştı.

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Korkmaz Enes Ergun, Türk sermaye piyasalarında uzun yıllar görev yapmış, Borsa İstanbul AŞ'nin eski genel müdürüdür. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul bünyesinde çalışma hayatına başladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı.

BORSA İSTANBUL'DAKİ KARİYERİ

Yaklaşık 29 yıllık borsa ve sermaye piyasaları deneyimine sahip olan Ergun, kariyeri boyunca çok sayıda şirketin halka arz başvurularının değerlendirilmesi, borsada işlem gören şirketlerin incelenmesi ve piyasa faaliyetlerinin yönetilmesi gibi alanlarda görev aldı.

Borsa İstanbul'da Kotasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Ergun, 26 Mart 2021 tarihinde, Hakan Atilla'nın istifasıyla boşalan genel müdürlük görevine getirildi.

Ergun, genel müdürlüğün yanı sıra Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de üstlendi.

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    Yorumlar (12)

  • ZİYA BAŞKAN ZİYA BAŞKAN:
    umarım herkes yaptığı hatanın bedelini öder 20 0 Yanıtla
    Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    türk milleti 20 senedir yaptigı hatanın bedelini ödüyor ama digerlerini bilemem 4 4
    Mutlu SÜTÇÜ Mutlu SÜTÇÜ:
    Bu kokuşmukluğun sonu gelirmi diyorum sonrada bunca olay yapılırken hükümet neredeydi demekten kendimi alıkoyamıyorum 5 1
    Ertuğrul Yıldırım Ertuğrul Yıldırım:
    ödemez 0 0
  • nahit.cansiz.dayi nahit.cansiz.dayi:
    kaymağını ballısını götüren ismi bilindik hırsızlar nerede esas onları görelimmm 9 2 Yanıtla
    FATİH ARSLAN FATİH ARSLAN:
    Batuhan mumcu ve eşi nerde bunlar 0 0
  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Şeytan taşlamak için Arabistan' a gitmeye gerek yok. etrafımız şeytanlarla dolu. 9 0 Yanıtla
  • Teoman Teo Teoman Teo:
    2028 de secim var her yerden petrol fiskiracak tuz gölünfen dogalgaz fiskiracak refaha ulasacaz hangi parti kazanir sizce 1 0 Yanıtla
  • Okur 4989 Okur 4989:
    ortalık sakinleşince serbest bırakırlar ağa babaları. yatırmazlar uzun süre… 1 0 Yanıtla
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