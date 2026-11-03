Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak - Son Dakika
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Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak

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Bakan Işıkhan\'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
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Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş artışlarına çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirten Işıkhan, mevcut yasal zamların üzerine ilave iyileştirmeler yapılması için çalışma yürüttüklerini duyurdu. Bakan Işıkhan, düzenlemenin 2027 yılının ocak ayından itibaren hayata geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söyledi.

Emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflediklerini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz."

EMEKLİLER ARASINDAKİ GELİR FARKLARI DİKKATE ALINACAK

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen çalışmada emekliler arasındaki gelir farklılıklarının da gözetileceğini belirtti.

Işıkhan, düzenlemede adalet ve hakkaniyet ilkelerinin esas alınacağını, emeklilerin alım gücü ile yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde durduklarını ifade etti.

ÇALIŞMA TAMAMLANINCA MECLİS'E SUNULACAK

Emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin ekonomi yönetimiyle koordinasyon içerisinde hazırlandığını aktaran Işıkhan, çalışmaların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütüldüğünü bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurumlarının da sürece dahil olduğunu belirten Işıkhan, hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılacağını ve TBMM'nin takdirine sunulacağını söyledi.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ARALIK AYINDA TOPLANACAK"

Işıkhan, net asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu anımsatarak, asgari ücrette 2002'den bu yana reel olarak yüzde 207 artış sağlandığını söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere gelecek ay toplanacağını bildiren Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayıtlı istihdamı korumak, ilave istihdamı desteklemek ve özellikle asgari ücretin daha yüksek seviyede belirlenebilmesi için uyguladığımız Asgari Ücret Desteği'ni 2026 yılında 1.270 liraya çıkardık; yaklaşık 1,5 milyon işyerine 48,4 milyar lira destek verdik.

Memur ve memur emeklilerimizin aylıklarında 2026 yılında toplu sözleşme kazanımlarıyla birlikte kümülatif yüzde 34,63 artış gerçekleşti. En düşük devlet memuru maaşı temmuz ayında 70 bin 224 liraya yükseldi. Ayrıca memurlarımızın taban aylıklarını, emekli aylıklarına da yansıyacak şekilde 1.000 lira artırdık. Yürürlükteki 2026-2027 dönemine ilişkin Toplu Sözleşme kapsamında, memur ve memur emeklilerimiz için 2027 yılında yüzde 5 ve yüzde 4 oranındaki artışlar ile olası enflasyon farkı da aylıklara yansıtılacaktır. 2025-2026 dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile kamu işçilerimizin ücret ve sosyal haklarında da iyileştirmeler sağladık. Bu kapsamda, taban ücret ve seyyanen artış düzenlemeleriyle farklı ücret seviyelerindeki çalışanlarımızın gelirlerini destekledik. Ücret politikalarımızda, çalışanlarımızın alım gücünü ve refahını, sosyal taraflarımızla birlikte gözetmeye devam edeceğiz."

EMEKLİLERE ŞİMDİDEN YÜZDE 8,29 ZAM GÖRÜNDÜ

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin dört aylık zam oranı yüzde 8,29, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı dahil artış oranı ise yüzde 6,27 olarak hesaplandı.

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Vedat IşıkhanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (60)

  • Sedat DOĞAN Sedat DOĞAN:
    bi zahmet emekli öldü be, daha yeni mi aklınıza geldi. ayıp lan size. 69 7 Yanıtla
    S Yıl S Yıl:
    seçim yaklaşıyor demekk ki 53 8
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Seçim yaklaşıyor, bu çalışmalar bitmez, hep aynı hikaye 25 5
    yusufcakmak0660 yusufcakmak0660:
    3 lira artırıp 1 lirada benden diyecek ne diyecek sanki zaten 4 verecekti kılıf uyduruyolar . asgari ücrete endeksle kimse yorulmasın ! 26 4
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Hesabınıza yatmadan inanmayın, gündem değiştiriyorlar. 19 6
    Kemal Demir Kemal Demir:
    Heyecandan yerimde duramıyorum 5 bin TL fark verecekler onu da ballandırip anlatirlar 12 3
    Hasan Turk Hasan Turk:
    İnaniyormusunuz hsla 5 2
    mevlut cetin mevlut cetin:
    İkide bir seçimden bahsedenler seçin sol partiyi de bilmem neyinizi görün. Bu sol Parti'nin cumhuriyet tarihi boyunca ülkeye de yaptığı bir tane doğru dürüst icraatı yok 1 0
    BAYCAN BAYCAN:
    Sayın Bakanım ; O zaman Lütfen Bu Ayın İkinci Yarısı Başlayın Çalışmaya ve Görüşmelere. Ocak Ay Geldiğinde Her Çalışan ve Emekli Maaşlarını Zamanında ve Zamlı Bir Şekilde Alsın. Emekli Maaş Zammı , Asgari Ücret Aralık Ayında Belli Olsun. Şubat Ayına Sarkmasın. İnş. Emekli ve Çalışanlara Güzel Bir Artış Gelir , İnsanların Yüzü ve Kalbi Güler,Mtlu Olurlar. 1 0
    mevlut cetin mevlut cetin:
    Sadece EYT den emekli olanlara yapılacaksa hiç yapılmasın. Ben 39 yıl çalıştım benim ne günahım var. Adamın doğru düzgün çalışmışlığı yok 45 yaşında emekli olmuş, 20-25.000 TL maaş alıyorum diye mızıklıyor. Bu eyt de CHP'nin kazığı, seçimde oy kaybetmemek için AKP mecburiyetten verdi 1 0
    Ahmet ÇALIŞKAN Ahmet ÇALIŞKAN:
    Yani Işıkhan beyefendi demiş ki; Zamanında doğru düzgün vergi vermemiş kişilere biraz daha fazla vereceğiz, zamanında vergisini fazlasıyla yatırana daha az zam yapacağız demek istemiş ama anlatamamış mı lafı eveleyip gevelemiş mi anlayamadım. 0 0
    sade vatandaş sade vatandaş:
    biliyorsunuz genel seçimlerde kullanacağımız üç oy var biz emekliler olarak bu oyların yani üçünün birini vermemiz şart oldu 0 0
    Halil null Halil null:
    secim yatırımi 0 0
  • Hakan T Hakan T:
    2008 de çıkardığınız 5510 nolu yasayı iptal edin ve hiç çıkmamış gibi hesaplama yapın emeklinin sorunu kalmaz 35 2 Yanıtla
    Cevoli Cevoli:
    Neymiş o kanun? 2 12
    nameless nameless nameless nameless:
    Kanundan haberi yok cevolinin gelmiş yorum yapıyor. 8 1
    yetim sali yetim sali:
    neymiş o kanun diyen.. bilen biliyo sen bilmesende olur. 2 0
  • Casper Casper:
    En düşük emekli aylığı 35 Bin TL olacak 11 14 Yanıtla
    inceaykut510 inceaykut510:
    kalsın 2 1
  • behcet1953 behcet1953:
    Çalışan memura verilen 8 bin tl emekli memura nezaman vereceksiniz? 17 1 Yanıtla
  • Barış Altunbaş Barış Altunbaş:
    Tebrik ediyorum Hükümetimizi.???????? 2 13 Yanıtla
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