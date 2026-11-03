Özgür Özel\'den Erdoğan\'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında emekli maaşları, tarımda yaşanan sorunlar ve fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hükümetin emeklilere yönelik ek iyileştirme hazırlığını eleştiren Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi çağrısı yaptı.

Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin neresine gitsek ayrı bir feryat duyuyoruz. Tarımın başladığı binlerce yıldır insanlığı besleyen bu bereketli topraklarda bile maalesef tarım kriziyle, beslenme kriziyle, gıda enflasyonuyla karşı karşıyayız. Beceriksizlikten, liyakatsizlikten, kayırmacılıktan, plansızlıktan bu işler. 1960'da kurulan Devlet Planlama Teşkilatı'nın ne işler yaptığı ortada, ilk gelip DPT'yi kapatanlar önce ismini kaldıranlar, fonksiyonunu azaltanlar, sonra ortadan kaldıranlar şimdi Türkiye'yi bu büyük plansızlık yüzünden büyük bir felakete sürüklediler.

TARIM KRİZİ VE GIDA FİYATLARI

O felaketin adı Rize'de çay, Trabzon'da, Ordu'da Giresun'da fındık, Gaziantep'te antep fıstığı, Manisa'da kuru üzüm sofralık üzüm, güneyde narenciye limon portakal dalında kalmış, buğdayda hububatta aynı felaket ve büyük bir plansızlık, programsızlık. Bu hafta sonu geçen sene 80-90 liraya satılan aynı zeytin notlar gelirken, 40 liraydı konuşmayı yaparken 30'a düşmüş teyzem uyardı, 90 lira geçen sene sattığı zeytini 30'a satıyor, geçen sene mazot 50 liraydı şimdi 100 lirayı aştı. AK Parti öncesi 25 sene öncesi değil geçen sene bir kilo zeytin iki litre mazot alırken şimdi üç kilo zeytin bir litre mazot alıyor. Altı kat fark var zeytinin mazot karşısındaki satın alma gücünde.

Sadece zeytinciler değil, tüm üreticiler isyanda. Üretici para kazanamazken hani dalında kalmış limon, dibine kesiliyor sofralık üzüm, zeytini toplamaya değmiyor, fındıkçı çıldırıyor, peki ne oluyor bunun karşılığında hiç değilse onlar zarar ediyor da millet bu ürünleri bedavaya mı yiyor? Yok. Çünkü işte AK Parti'nin kara düzeni. Tarlada zeytin 30 lira, markette 400 lira. Limon dalında 4 lira ki isyan ediyordur şimdi Mersin ya da Antalya nerede 4 lira diye, market'te 45 lira. Maydanoz, saksıda yetiştirdiğin maydanoz tarlada demeti 5 lira, markete gidince 25 lira. Elma dalında 20 lira, markete gidince 75 lira. Havuç 15 lira, markette 50 lira. Yani üreticinin geçinemediği, toplayamadığı ürününü tüketici ateş pahası olduğu için dünyanın en yüksek dördüncü gıda enflasyonuna sahip olduğumuz için. Yanlış duymadınız. Gıda enflasyonu bizden daha düşük 176 ülke var dünyada. Bu kara düzen üreticiyi de mağdur ediyor, tüketiciyi de. AK Parti'den önce ekilen, dikilen bir Trakya büyüklüğünde alan artık ekilmiyor. AK Parti geldiğinde 2.8 milyon çiftçimiz vardı. Nüfus 65 milyondan 86 milyona çıktı. 500 bin ilave çiftçi gelir oran orantıya bakarsan, gelmediği gibi gitmiş, 2 milyon 300 bine düşmüş. Türkiye nüfusu 65 milyondan 86 milyona çıkmış ama çiftçi 500 bin azalmış. 500 bin çiftçi doğrudan kayıp, 500 bin yeni çiftçi hiç bu işe girmemiş.

AK Parti geldiğinde çiftçi yaşı, ortalama yaş 30'larda, şu anda 58'e yükselmiş. Üç genç çiftçiden ikisi asgari ücret sanayide çalışmaya razı. Anında traktörü, sapanı, sepeti bırakıp koşup sanayide asgari ücrete, o geçinilemeyen asgari ücrete bile razı olmuş. Çiftçiye hakkını vermeyen iktidar buğdaydan mısıra, cevizden mercimeğe, canlı hayvana kadar yurt dışından ithal ediyor. Yani AK Parti Türk çiftçisine değil maalesef yabancı çiftçilere hizmet ediyor. Bu kara düzenin çiftçiye attığı son kazık Plan Bütçe Komisyonu'nda. Geçmişte bizlerin büyük destek vererek çıkardığı Tarım Kanunu var. Bu kanuna göre çiftçinin alacağı destekleme kanun güvencesine alınmıştı. Yüzde 1. Yani bu sene bütçeden yüzde 1 ayrıldığında 1 trilyon 112 milyar lira doğrudan çiftçilere destekleme olarak verilecek. Bütçe geldi. Ne koymuşlar oraya? 235 milyar lira. 5'te 1'i. Yüzde 1 değil, binde 2. 5'te 1'i. Geçiş garantisi veriyorsun, verdiğin geçiş garantisinin parasını bütçeye koyuyorsun. Borçlanıyorsun, faiz ödeyeceğim diye bütçeye koyuyorsun. Kime ne söz verdiysen bütçeye koyuyorsun. Kanun çıkarmışsın. Daha ilk günden kafaya koymuşsun çiftçiye desteklemeyi verecek, 5'te 1'ini bütçeye koymuş. Onu da ya verecek ya vermeyecek.

2027 yılında hiç şüphe yok tarım krizi derinleşecek. Çiftçi yine perişan olacak. Yine market fiyatları el yakacak. Adamı ters diksen düz çıkan bu bereketli topraklarda yaşanan bu sefalet Ak Parti'nin kara düzeninin eseridir. Ve Türkiye'deki tüm çiftçilere söz veriyoruz: Biz bu kara düzeni değiştireceğiz, köylünün, çiftçinin, besicinin, arıcının, balıkçının yeni düzenini kuracağız bu felaketi bitirip yüzünüzü güldüreceğiz.

EMEKLİ MAAŞI ELEŞTİRİSİ

Sadece çiftçiler değil, 86 milyon geçim derdi çekiyor. En zor durumda olan hiç şüphe yok ki emekliler. Tayyip Bey emeklilere dünya siyaset tarihinin en büyük vefasızlığını yapmıştır. Tayyip Bey'in geldiği gün beğenmediği Ecevit'in üçlü koalisyon hükümetinin verdiği en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altın alıyordu. Ben Türkiye'nin dört bir yanında kuyumculara giriyorum. Emekli maaşı kaç para hesabı yapıyorum. Bana diyor ki 'Gitmiş il il geziyor, sarraf sarraf dolaşıyor, altın hesabı yapıyor. Altın hesabını bırak, efendim para kulelerinin hesabını ver.' Kardeşim, biz onun hesabını veririz. Sen esas emekliye yaptığın bu zulmün hesabını ver. Sekiz çeyrek altın nerede, İki çeyrek altın nerede? Seçim öncesi memur emeklisine 8 bin lira seyyanen zam sözü verdi, tutmadı. Emekli polis Anayasa Mahkemesi'nin önünde canına kıydı daha geçen haftalarda. Bağ-Kur'luların prim gün sayısı 7 bin 200'e çıkacaktı. Son seçim de söz verdi. Tutmadı, halen daha 9 bin günde duruyor. 3600 ek gösterge, verilmeyenler mağdur. Verilip de ondan önce emekli olanlar mağdur. Bir intibak yasası mağduriyeti var. Kimse dönüp de o taraflara bakmıyor. Son noktaya geldiğinde açlık sınırı 38 bin lira, ortalama ev kirası 26 bin lira, en düşük emekli maaşı 23 bin lira, ortalama emekli maaşı 25 bin lira.

Eskiden en düşük emekli maaşının neredeyse iki katına yakın olurdu ortalama emekli maaşı. Şimdi 23 bin 500 lira emekli maaşı, 25 bin 500 lira ortalama. Kola kutusu gibi ezip bütün emeklileri en dibe sıkıştırdılar. Şimdi ben size emeklinin bir halini daha göstereyim. Görünce üzülüyor insan ama üzülüp de, utanıp da bakmamak değil, bakıp da ibret almak, ders almak, bu işleri çözmek lazım. Geçen Ulus'taki otelde çok ucuz paralar olduğu için kalan, büyük dram çeken emeklileri görmüştük. O emeklilerin alışveriş yapsınlar diye 200 metre ilerisi, İtfaiye Meydanı var orada, emekli için ikinci el pazarı yapmış. Hacı amcam gelmiş başkasının eskisini kendisine yeni kılıyor. Ayakkabılar var. Altı delinmiş, kenarı patlamış, 250 lira seç allar. Seçmeden, sıradan olanlar 100 liraya ayakkabı. Kenarı yırtık ayakkabı 100 liraya satılıyor. Ayağı çıplak emekli gidip oradan 100 liraya ayakkabı alıp ya da hacı amcam gibi geçen sene birinin giyip 'artık eskidi bu, kirlendi bu, kullanılmaz' bu deyip attığı, sattığını kendisine bu kış için soğuktan korusun diye yeni kılıyor. Bu hale emekliyi getirenlerden emekliler de hesap soracak. Bu utancı da ortadan kaldıracağız. Bütün emeklilerin ellerinden öpüyorum. Bu rezalete mani olamadık bugüne kadar diye de özür diliyorum.

FON VURGUNU VE BORSA

Peki neden bu haldeler? veya Erdoğan nereden çıktı da şimdi diyor ki 'Emeklilere yılbaşına doğru bir iyileştirme yapacağız.' Vallahi yapacak mı? Öyle dişe dokunur, sorunu çözecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Keşke yapsa. Gel, 'Bir emekli maaşı eşittir bir asgari ücret' de iki elle birlikte oy vereceğiz. Buraya da çıkıp şimdilik oldu bu iş deyip teşekkür edeceğim. Ama yok, geçen sene enflasyonun altında veriyordu, hedef enflasyona göre, şimdi normal enflasyona göre verelim, büyüme farkından küçük bir pay verelim diye pansuman tedbirler ama şimdiden açıklamıyorlar. Dönüp dolaşıp emekliye iyileştirme diyorlar. Niye? Çünkü emekli para deyince, zam deyince yok demişlerdi. Şimdi bütün emekliler, çiftçiler, esnaflar diyor ki 'Hani kaynak yoktu? Bu fon vurgununda çalınan bu paralar hepimize yetiyordu, artıyordu. Siz bize vermediniz ama kendiniz yediniz, bu memleketi bitirdiniz.' Buna olan tepki Türkiye'de takip edilmeye başladığı günden beri tüketici güven endeksinde en dramatik düşüşü yaşadı. Yani tüketici bir ayda hükümete duyduğu güveni hiç bu kadar kaybetmemiş. Borsa tarihinin en büyük çöküşlerinden birini yaşadı, yaşamaya devam ediyor, işin kötüsü borsadaki çöküşün durması için 'ben satıyorum' diyene 'ver alayım' diyen birisi lazım maalesef borsamız o yatırımcıyı, o alıcıyı bulamıyor düştüğü dibe rağmen. Neden? Güven yok, korku var. Borsaya girip de perişan olanları görünce en güvenilir hisselere bile yaklaşırken bir endişe var."