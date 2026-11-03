Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran - Son Dakika
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Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran

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Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla milyonlarca memur ve emeklinin Ocak 2027 maaş zammı hesaplamalarında yeni tablo ortaya çıktı. Aylık enflasyon yüzde 2,58, yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak gerçekleşirken, yılın ikinci yarısına ilişkin dört aylık enflasyon artışı yüzde 8,04'e ulaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında dört aylık oran netleşirken, kesin zam için geriye iki veri kaldı.

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı verileriyle birlikte Ocak 2027'de uygulanacak maaş zamlarının hesaplanmasında kullanılacak altı aylık dönemin dört aylık sonuçları belli oldu. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon, ekimde yüzde 2,58'e yükseldi.

Bu verilerle birlikte temmuz-ekim dönemindeki kümülatif enflasyon artışı yaklaşık yüzde 8,04 olarak hesaplandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam için dört aylık oran ortaya çıkmış oldu.

EMEKLİLERİN ZAM ORANINDA İLK TABLO BELLİ OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon oranına göre artırılıyor. Bu nedenle ekim ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaşlarına yansıyacak artışın dört aylık bölümü de netleşti.

Dört aylık enflasyon artışının yüzde 8,04'e ulaşmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran şimdiden kesinleşmiş oldu. Ancak Ocak 2027'de uygulanacak nihai zam, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE HESAPLAMA FARKLI

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı şekilde hesaplanıyor. Kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin zamlarında toplu sözleşmeyle belirlenen artış oranının yanı sıra oluşması halinde enflasyon farkı da dikkate alınıyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için ise yüzde 4 oranında toplu sözleşme artışı öngörülüyor. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı toplam zam, ilgili dönemin enflasyon farkının hesaplanmasıyla netleşecek.

TEMMUZ AYINDA MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

2026 yılının temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 17,76 oranında zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı birlikte uygulanmıştı.

Bu kapsamda memur emeklilerinin maaşları, yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı ve yüzde 6,09'luk enflasyon farkının birleşik etkisiyle yüzde 13,52 oranında yükselmişti.

OCAK ZAMMI İÇİN GERİYE İKİ VERİ KALDI

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte gözler kasım ve aralık aylarına çevrildi. Önümüzdeki iki ayın TÜFE verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık maaş artışını ve memur ile memur emeklilerinin enflasyon farkını belirleyecek.

Böylece milyonlarca kişinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı, yılın son iki enflasyon verisinin ardından kesinleşecek.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklamaHükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiMemurZamSskSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • grand nova grand nova:
    Acelece hazırlanmış bir haber. O kadar yazılmış memur ve emeklisinin 4 aylk farkı nedir? bulamadım. İş olsun diye yazılmış. 3 0 Yanıtla
  • bu_kalp_sensiz@hotmail.com [email protected]:
    geçen seneden bu yana yakıt %100 arttı nasıl hesaplama bu? 2 0 Yanıtla
  • Şükrü KARAKAŞ Şükrü KARAKAŞ:
    milleti algı içine sokmayın...%100 maaş verilse ne olur. 2 0 Yanıtla
  • Okur 6194 Okur 6194:
    uydurma bir tablo 1 0 Yanıtla
  • BAYCAN BAYCAN:
    Merhaba , Emekli Maaşlarıyla İlgili Yasa Belli Lütfen Devamlı Bozmayın 2028 Yılında Bozuldu. Emekli Maaş Bağlanması Belli : Yaşa - Prim Ödeme Günü ve Prim Ödeme Miktarına Göre Emekli Maaşı Bağlanır. Kimi Yüksek Prim Yatırır Yıllarca Emekli Maaşı Yüksek OLur , Kimi Düşük Prim Yatırır ve Emekli Maaşı Düşük Olur. Şimdi Son Yıllarda Devamlı En Düşük Emekli Maaşı Konusu Var ve Yıllarca Maaşlarında Yüksek Kesintiler Yapılarak Yüksek Prim Ödeyen Emeklilerin Ne Suçu Günahı Var . Sapla Samanı Karıştırmayın , At İzi İt İzine Karışmış Fakat Emekli Maşalarında da Sapla Samanı Karıştırmayın 0 0 Yanıtla
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