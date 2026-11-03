2027'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama var - Son Dakika
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2027'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama var

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2027\'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan\'dan açıklama var
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2027\'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan\'dan açıklama var
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu sunumunda en düşük memur maaşının 2026 Temmuz ayında 70 bin 224 liraya yükseldiğini ve taban aylıkların bin lira artırıldığını belirterek, memur ve memur emeklilerinin 2027 yılı maaşlarına yüzde 5 ve yüzde 4'lük zamlar ile olası enflasyon farkının yansıtılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi ile 2025 yılı kesin hesap kanunu teklifini sunmak üzere gerçekleştirilen toplantıda memur ve memur emeklilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda konuşan Işıkhan, kamu görevlilerinin maaş artışları ve toplu sözleşme süreçlerine dair detayları paylaştı.

2026 YILINDA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI... 

Memur ve memur emeklilerinin aylıklarında 2026 yılında toplu sözleşme kazanımlarıyla birlikte kümülatif yüzde 34,63 artış gerçekleştiğini belirten Bakan Işıkhan, en düşük devlet memuru maaşının temmuz ayında 70 bin 224 liraya yükseldiğini söyledi. Işıkhan, memurların taban aylıklarının da emekli aylıklarına yansıyacak şekilde bin lira artırıldığını kaydetti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ 

Işıkhan, yürürlükteki 2026-2027 dönemi toplu sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklilerinin 2027 yılı maaşlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Memur ve memur emeklilerimiz için, 2027 yılında yüzde 5 ve 4 oranındaki artışlar ile olası enflasyon farkı da aylıklara yansıtılacaktır."

EMEKLİ AYLIKLARI İÇİN EK ZAM

Emeklilerin gelirlerini iyileştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Işıkhan, en düşük emekli aylığının 2025 yılının ikinci yarısında 16 bin 881 lira olduğunu, 2026 yılı ocak ayında 20 bin liraya, temmuz ayında ise 23 bin 552 liraya yükseltildiğini söyledi. 2018'den bu yana emeklilere toplam 483,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödendiğini bildiren Işıkhan, mevcut düzenlemelerin yanı sıra yeni iyileştirmeler üzerinde çalışıldığını ifade etti. Işıkhan, emeklilerin durumuna ilişkin değerlendirmesinde, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, son kabine toplantısı sonrasında da ifade ettiği gibi 'emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik şartların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe KomisyonuVedat IşıkhanEkonomiGüncelMemurSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Faysal Turunç Faysal Turunç:
    bakan ışıkhan sen verileni de iptal edersin. bugün kadar ne yaptın 2 0 Yanıtla
  • Camoka99 Camoka99:
    bakanım memur zor durumda yardım et 0 2 Yanıtla
  • Coskun Aydin Coskun Aydin:
    sadece yil sonu görünen bakan 1 0 Yanıtla
  • Vahit Demirci Vahit Demirci:
    reis bunların hepsini emekliye ayır bunlardan bir cacık olmaz yoksa vallahi seçimi kaybedeceksin 1 0 Yanıtla
  • abdullah azbay abdullah azbay:
    Bilmediğimiz birşey söylememiş ve bu da Haber olmuş.. Bizde tıkladık. 0 0 Yanıtla
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