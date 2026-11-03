Esenyurt'ta 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

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Esenyurt\'ta 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Esenyurt\'ta 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Esenyurt'ta Daltonlar silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda, hakkında 6 farklı suçtan kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan M.S. yakalandı. Şüphelinin yurt dışındaki örgüt yöneticileriyle bağlantılı olduğu, kaçma hazırlığı yaptığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında olduğu belirlenen örgüt liderinin yönettiği yapılanmayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.S.’nin, Esenyurt’teki bir hücre evinde saklandığı belirlendi. Şüphelinin 6 farklı suçtan toplam 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.

HÜCRE EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Esenyurt'ta belirlenen adrese bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda M.S. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
Esenyurt3. SayfaGüncelSon Dakika

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