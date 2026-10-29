Hazine bakanı bütçeyi açıkladı, soluğu barda aldı

İngiltere’de Maliye Bakanı John Healey, ilk bütçe sunumunun ardından soluğu barda aldı. Bakan birasını tek seferde bitirdiği görüntülerle dikkat çekti. Hazine çalışanlarının tezahüratları eşliğinde birasını içen Healey’nin görüntüleri, hükümetin bütçe kapsamında bira üzerindeki vergiyi artırma kararının ardından ayrı bir tartışma başlattı.

HAZİNE ÇALIŞANLARI EŞLİĞİNDE BİRAYI TEK SEFERDE İÇTİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Healey, bütçe sunumunun ardından Westminster’daki Two Chairmen adlı pubda düzenlenen buluşmaya katıldı. Bakan, kendisi için doldurulan “Chancellor’s Choice” adlı birayı bardağın tamamını tek seferde içerek bitirdi. Healey’nin kırmızı kravatını omzunun üzerinden attığı ve ardından boş bardağı başının üzerinde ters çevirdiği anlar da görüntülere yansıdı. Hazine Bakanlığı yetkilisi Dan Tomlinson, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

BİRANIN FİYATINA 2 PENİLİK ARTIŞ GÜNDEMDE

Healey’nin bira içtiği anlar, bütçede alkollü içecek vergisinin enflasyon doğrultusunda artırılacağının açıklanmasının ardından dikkat çekti. Düzenlemeyle bir pint bira üzerindeki verginin 50 peniden 52 peniye yükselmesi bekleniyor. Vergi artışının tüketici fiyatlarına da yansıması gündeme gelirken, pub işletmeleri ve bira sektörü temsilcileri maliyet baskısına ilişkin endişelerini dile getirdi.

BÜTÇEDE PUB VE KÜÇÜK ÜRETİCİLERE DESTEK DE VAR

Healey’nin açıkladığı bütçede pub, kulüp ve canlı müzik mekânlarına yönelik işletme vergisi desteğinin yanı sıra küçük bira ve elma şarabı üreticileri için yıllık 10 milyon sterlinlik vergi indirimi de yer aldı. Hükümetin bu adımlarla yerel işletmeleri ve küçük üreticileri desteklemeyi hedeflediği belirtilirken, alkollü içecek vergisindeki artış sektörde eleştirilere neden oldu.