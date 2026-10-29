Hazine bakanı bütçeyi açıkladı, soluğu barda aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hazine bakanı bütçeyi açıkladı, soluğu barda aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine bakanı bütçeyi açıkladı, soluğu barda aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Maliye Bakanı John Healey, yeni bütçe paketini açıkladıktan sonra mesaisini kutlamak için gittiği pubda sergilediği görüntülerle olay oldu. Kırmızı kravatını omzuna atıp bira bardağını tek seferde kafasına diken Healey, hem alkol vergisini artıran bütçesiyle hem de bar kutlamasıyla tepkilerin ve manşetlerin odağı haline geldi.

İngiltere’de Maliye Bakanı John Healey, ilk bütçe sunumunun ardından soluğu barda aldı. Bakan birasını tek seferde bitirdiği görüntülerle dikkat çekti. Hazine çalışanlarının tezahüratları eşliğinde birasını içen Healey’nin görüntüleri, hükümetin bütçe kapsamında bira üzerindeki vergiyi artırma kararının ardından ayrı bir tartışma başlattı.

HAZİNE ÇALIŞANLARI EŞLİĞİNDE BİRAYI TEK SEFERDE İÇTİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Healey, bütçe sunumunun ardından Westminster’daki Two Chairmen adlı pubda düzenlenen buluşmaya katıldı. Bakan, kendisi için doldurulan “Chancellor’s Choice” adlı birayı bardağın tamamını tek seferde içerek bitirdi. Healey’nin kırmızı kravatını omzunun üzerinden attığı ve ardından boş bardağı başının üzerinde ters çevirdiği anlar da görüntülere yansıdı. Hazine Bakanlığı yetkilisi Dan Tomlinson, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

BİRANIN FİYATINA 2 PENİLİK ARTIŞ GÜNDEMDE

Healey’nin bira içtiği anlar, bütçede alkollü içecek vergisinin enflasyon doğrultusunda artırılacağının açıklanmasının ardından dikkat çekti. Düzenlemeyle bir pint bira üzerindeki verginin 50 peniden 52 peniye yükselmesi bekleniyor. Vergi artışının tüketici fiyatlarına da yansıması gündeme gelirken, pub işletmeleri ve bira sektörü temsilcileri maliyet baskısına ilişkin endişelerini dile getirdi.

BÜTÇEDE PUB VE KÜÇÜK ÜRETİCİLERE DESTEK DE VAR

Healey’nin açıkladığı bütçede pub, kulüp ve canlı müzik mekânlarına yönelik işletme vergisi desteğinin yanı sıra küçük bira ve elma şarabı üreticileri için yıllık 10 milyon sterlinlik vergi indirimi de yer aldı. Hükümetin bu adımlarla yerel işletmeleri ve küçük üreticileri desteklemeyi hedeflediği belirtilirken, alkollü içecek vergisindeki artış sektörde eleştirilere neden oldu.

İngiltereMaliyeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu’nun en yakını o anları anlattı Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu'nun en yakını o anları anlattı
Acun Ilıcalı, Beşiktaş’ın yıldızına göz dikti İngiliz devi de peşinde Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde
Deniz Baysal’dan şaşırtan itiraf Gördüğü rüya hayatını değiştirdi Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı!
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
21:38
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:46
Tuğyan’ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:16
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 23:17:37. #7.12#
SON DAKİKA: Hazine bakanı bütçeyi açıkladı, soluğu barda aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android