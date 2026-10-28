İsrail\'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var

Seçimi kaybediyorlar ancak kutlamalar sürüyor. İsrail'de ilk sandık çıkış anketleri Netanyahu koalisyonunun muhalefetin gerisinde kaldığını gösterirken Ben-Gvir'in destekçileri ve Maliye Bakanı Smotrich'in kutlama yapması dikkat çekti.

NETANYAHU KOALİSYONU GERİDE, DESTEKÇİLERİ KUTLAMADA

İsrail'de genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sandık çıkış anketleri, iktidar koalisyonu açısından beklenen tabloyu ortaya koymadı. İsrail devlet televizyonunun aktardığı verilere göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi, seçim yarışında önde görünmesine rağmen iktidarı destekleyen partilerin toplam sandalye sayısı muhalefetin gerisinde kaldı. Ancak seçim gecesinde yalnızca sandık sonuçları değil, Netanyahu hükümetini destekleyen kesimlerin kutlamaları da dikkat çekti. İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in destekçileri, ilk anketlerde iktidar bloğunun geride görünmesine rağmen kutlama yaptı.

BEN-GVİR'İN DESTEKÇİLERİNDEN KUTLAMA

İlk sandık çıkış anketlerinde muhalefetin önde görünmesi, Ben-Gvir'in destekçilerinin kutlama yapmasını engellemedi. Destekçilerin bir araya gelerek gerçekleştirdiği kutlamalar, seçim sonuçlarına ilişkin ortaya çıkan tabloyla tezat oluşturdu. Netanyahu'yu destekleyen siyasi blok çoğunluğa ulaşamazken Ben-Gvir'in destekçilerinin kutlamalara devam etmesi, seçim gecesinin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

MALİYE BAKANI SMOTRİCH DE KUTLAMA YAPTI

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de ilk sandık çıkış anketlerinin ardından kutlama yaptı. Netanyahu hükümetinin önemli isimlerinden olan Smotrich'in kutlaması, iktidar koalisyonunun muhalefetin gerisinde göründüğü seçim gecesinde yaşandı. İlk sonuçlar, Netanyahu'nun liderliğindeki partinin önde olmasına rağmen hükümeti destekleyen siyasi partilerin toplamda gerekli çoğunluğu sağlayamadığını gösteriyor.