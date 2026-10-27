İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası - Son Dakika
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İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası

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İşte Fenerbahçe\'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
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İşte Fenerbahçe\'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
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İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'de takımın başına geçici olarak Dirk Kuyt geçecek. Hollandalı antrenörün milli araya kadar dört karşılaşmada görev yapması bekleniyor.

İsmail Kartal’ın görevden alınmasının ardından Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı sürerken, geçiş döneminde takımın başına Dirk Kuyt getirildi. 

GÖZTEPE MAÇINDA KUYT GÖREV YAPACAK 

Teknik ekipte yer alan Hollandalı antrenör, yeni teknik direktör belirlenene kadar sarı-lacivertlileri çalıştıracak. Kuyt’ın milli araya kadar dört maçta görev yapması bekleniyor. Bu süreçte Kadıköy’de Göztepe ve Liverpool maçlarının yanı sıra ligde Çorum ve Kocaelispor deplasmanlarında da takımın başında olması öngörülüyor. Sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktörünü milli ara öncesine kadar belirlemeyi planlıyor.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Dirk Kuyt’ın antrenörlük kariyerinde altyapı ve A takım deneyimleri bulunuyor. Kuyt, Feyenoord U19 takımını çalıştırdıktan sonra ADO Den Haag ve Belçika ekibi Beerschot’ta görev yaptı. Genç hoca, Beerschot ile 2024’te Belçika İkinci Ligi’nde şampiyonluk yaşadı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • kdrsbc kdrsbc:
    Dirk Kuyt da tecrübesiz bence iyi olsaydı memleketinde tutunurdu,daha tecrübeli kaliteli hoca lazım,hayırlısı olsun. 4 1 Yanıtla
  • Muhittin Olcar Muhittin Olcar:
    İsmail den Daha iyi Olur 4 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Zeki Murat göle yapsın 1 2 Yanıtla
  • 7 İphone 7 İphone:
    konferans ligi için uygun 1 1 Yanıtla
  • fightofgod29 fightofgod29:
    La gidin özel uçağınızla bi gecede conte çözün gelin adamı pijamasıyla karşılamaya razıyız biz hiç takım elbise giyip traş olmasın uğraşmasın o kadar 1 0 Yanıtla
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