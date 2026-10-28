İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti
Haber Videosu

Gazze'ye yönelik katliamlar sırasında İsrail ordusuna verdiği destek nedeniyle boykot çağrılarıyla karşılaşan dünyaca ünlü oyuncu Gal Gadot, İsrail'deki genel seçimlerde oy kullandı. ABD'den oy kullanmak için İsrail'e gelen Gadot, sandık başında çektiği videoda "Değişim için oy veriyorum" dese de hangi partiye veya adaya oy verdiğini açıklamadı.

İsrail'deki genel seçimlerde sandık başına giden isimlerden biri de dünyaca ünlü oyuncu Gal Gadot oldu. Gazze'deki katliama verdiği destek ve Siyonist kimliği nedeniyle daha önce boykot çağrılarıyla karşılaşan Gadot, oy kullandığı anları takipçileriyle paylaştı.

"DEĞİŞİM İÇİN OY VERİYORUM"

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan ve seçimler için İsrail'e gelen Gadot, Tel Aviv'deki bir sandıkta oy kullandı.

Sandık başında çektiği videoda İsraillilere seslenen Gadot, "Oy kullanma hakkımı kullanıyorum. Hepinizden en temel, en önemli ve en demokratik hakkınızı kullanmanızı, inandığınız kişiye oy vermenizi istiyorum. Değişim için oy veriyorum. Umarım bugün hepimiz için iyi olur" ifadelerini kullandı.

Değişim istediğini belirten Gadot, hangi siyasi partiye veya adaya oy verdiğini ise açıklamadı.

GAZZE'DEKİ KATLİAMA DESTEK VERMİŞTİ

Siyonist tutumu ve İsrail ordusuna yönelik desteğiyle tanınan Gal Gadot, daha önce uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail ordusunda iki yıl zorunlu askerlik yapan oyuncu, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'ye düzenlenen saldırılar sırasında İsrail askerleri için dua ettiğini belirten bir paylaşımlar yapmıştı.

Gadot'un Filistin Devlet karşıtı açıklamaları da boykot çağrılarına neden olmuştu.

Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etmeEisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğizİsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bileEski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile İsrail'deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı! İşte olası 3 senaryoİsrail'deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı! İşte olası 3 senaryo İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama varİsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var
Amerika Birleşik Devletleriİsrail OrdusuGal GadotİsrailGüncelGazzeSeçimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
İstanbul’da metro çilesi Vatandaş 50 dakika bekletildi İstanbul'da metro çilesi! Vatandaş 50 dakika bekletildi
Yıkım kararı verilen Kadıköy’deki 3 binanın sakinleri tahliyeye karşı çıktı: Elimizde tebligat yok Yıkım kararı verilen Kadıköy'deki 3 binanın sakinleri tahliyeye karşı çıktı: Elimizde tebligat yok
AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası
Bülent Uygun, İsmail Kartal’ın koltuğuna talip oldu Bülent Uygun, İsmail Kartal'ın koltuğuna talip oldu
Balık tutmak için solucan ararken servet buldular: Toprağın altından 24 bin sikke çıktı Balık tutmak için solucan ararken servet buldular: Toprağın altından 24 bin sikke çıktı
İsrail’de oylar sayılmaya başlandı Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’na geri dönüyor Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na geri dönüyor
Sergen Yalçın’ın ilk tercihi belli oldu Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor Sergen Yalçın'ın ilk tercihi belli oldu! Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor
03:03
Eisenkot’tan Netanyahu’ya uyarı: İsrail’in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme
Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme
02:16
İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz
İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz
02:12
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile
01:53
İsrail’deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı İşte olası 3 senaryo
İsrail'deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı! İşte olası 3 senaryo
22:52
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
22:03
İsrail’de oylar sayılmaya başlandı Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
21:03
İstanbul’da sel manzaraları Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 03:46:08. #7.13#
SON DAKİKA: İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei