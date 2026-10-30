Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçmişte televizyon ekranlarında yaptığı açıklamalar nedeniyle bazı futbolcuların kendisiyle görüşmek istemediği yönündeki iddialara yanıt verdi. Tüm futbolcularla bire bir görüştüklerini belirten Yalçın, "Bu hikayeleri nereden yazıyorlar bilmiyorum. Bugün ekranda değil, sahadayız." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, bazı milli futbolcuların geçmişte kendileri hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle telefonlarına cevap vermediği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Milli futbolcularla FaceTime üzerinden bire bir görüntülü görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, görüşmedikleri ya da kendilerine geri dönüş yapmayan hiçbir oyuncu bulunmadığını söyledi.

"BUGÜN EKRANDA DEĞİL, SAHADAYIZ"

Geçmişte televizyon programlarında yaptığı yorumların futbolcularla ilişkilerini olumsuz etkilemediğini vurgulayan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hikayeleri nereden yazıyorlar bilmiyorum. Geçmiş açıklamalarıma futbolcular takılmıyor; çünkü bu açıklamaları ekranda biraz da şov amacıyla yapmıştık. Bugün ekranda değil, sahadayız. Futbolcular da bunu çok iyi biliyor. Milli Takım'ın böylesine önemli maçları öncesinde moralini bozmaya çalışmanın kimseye faydası olmaz."

TFF DE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce yaptığı açıklamada bazı milli futbolcuların Sergen Yalçın'ın telefonlarına yanıt vermediği yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Federasyon, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir."

"FUTBOLCULAR GÖRÜŞMELERDEN MEMNUN"

TFF açıklamasında, teknik direktör ile futbolcular arasında öne sürüldüğü gibi bir sorun yaşanmadığına dikkat çekilmişti. Federasyon, tüm milli futbolcuların Sergen Yalçın ve teknik ekibiyle yapılan görüşmelerden memnuniyet duyduğunu belirterek A Milli Takım'ın birlik ve beraberliğini zedeleyebilecek söylemlere itibar edilmemesi çağrısında bulunmuştu.

Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldiSergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
A Milli Futbol TakımıSergen YalçınSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Süleyman Ceyhan Süleyman Ceyhan:
    Yahu sizin derdiniz ne, sürekli milli takımla haberler, milli takim neler oluyor deye başlıklar felan, bunun habercilikle bi alakası yok artık. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avcılar’da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar İşletmeci gözaltına alındı Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı Gerçeği kendisi açıkladı İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı
Eşini sevgilisiyle yatakta bastı Çocuklarının gözü önünde öldürdü Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil 4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil
Anıtkabir’deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu’ndan ilk açıklama Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi Olan tüm yolculara oldu Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
10:00
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
09:50
Deprem uzmanı Ahmet Ercan’ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
09:48
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 7 ülkede yayımlanan makale Türk dünyasına çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 10:15:42. #7.13#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android