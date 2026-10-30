Alman otomotiv devi, Türkiye\'de otomobil üretecek

Volkswagen'in Türkiye'de otomobil üretme ihtimali yeniden gündeme geldi. Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grubu, Volkswagen marka binek otomobillerin Türkiye'de üretilmesine yönelik seçenekleri değerlendirmek amacıyla niyet mektubu imzaladı.

30 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan bildirime göre niyet mektubu, Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grup şirketleri arasında imzalandı. Açıklamada, üretimin hangi modelleri kapsayacağına, yatırımın büyüklüğüne veya olası üretim takvimine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Doğuş Otomotiv, olası iş birliğiyle Türkiye pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulmasının hedeflendiğini belirtti. Şirket ayrıca çalışmanın Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlamasının öngörüldüğünü ifade etti.

2019'DA MANİSA'YA FABRİKA KURMAYI PLANLAMIŞTI

Volkswagen, 2019 yılında Türkiye'de büyük ölçekli bir otomobil fabrikası kurmayı planlamıştı. Manisa'da hayata geçirilmesi öngörülen yatırımın büyüklüğü 1,3 milyar avro olarak açıklanmıştı. Proje kapsamında yıllık 300 bin araçlık üretim kapasitesine ulaşılması ve yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyordu.

2020'DE YATIRIMDAN VAZGEÇMİŞTİ

Alman otomotiv üreticisi, Türkiye'de fabrika kurma planından Temmuz 2020'de vazgeçmişti. Aradan geçen yaklaşık 6 yılın ardından Volkswagen'in Türkiye'de otomobil üretme seçeneğini yeniden değerlendirmeye başlaması dikkat çekti.