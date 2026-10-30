Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek - Son Dakika
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Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek

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Alman otomotiv devi, Türkiye\'de otomobil üretecek
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Alman otomotiv devi Volkswagen, yaklaşık 6 yıl önce vazgeçtiği Türkiye'de otomobil üretimi seçeneğini yeniden gündemine aldı. Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grubu, Volkswagen marka binek otomobillerin Türkiye'de üretilmesi seçeneklerini değerlendirmek amacıyla niyet mektubu imzaladı. Şirket, 2019 yılında Manisa'da 1,3 milyar avroluk fabrika yatırımı planlamış ancak 2020'de projeden vazgeçmişti.

Volkswagen'in Türkiye'de otomobil üretme ihtimali yeniden gündeme geldi. Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grubu, Volkswagen marka binek otomobillerin Türkiye'de üretilmesine yönelik seçenekleri değerlendirmek amacıyla niyet mektubu imzaladı.

30 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan bildirime göre niyet mektubu, Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grup şirketleri arasında imzalandı. Açıklamada, üretimin hangi modelleri kapsayacağına, yatırımın büyüklüğüne veya olası üretim takvimine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Doğuş Otomotiv, olası iş birliğiyle Türkiye pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulmasının hedeflendiğini belirtti. Şirket ayrıca çalışmanın Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlamasının öngörüldüğünü ifade etti.

2019'DA MANİSA'YA FABRİKA KURMAYI PLANLAMIŞTI

Volkswagen, 2019 yılında Türkiye'de büyük ölçekli bir otomobil fabrikası kurmayı planlamıştı.  Manisa'da hayata geçirilmesi öngörülen yatırımın büyüklüğü 1,3 milyar avro olarak açıklanmıştı. Proje kapsamında yıllık 300 bin araçlık üretim kapasitesine ulaşılması ve yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyordu.

2020'DE YATIRIMDAN VAZGEÇMİŞTİ

Alman otomotiv üreticisi, Türkiye'de fabrika kurma planından Temmuz 2020'de vazgeçmişti. Aradan geçen yaklaşık 6 yılın ardından Volkswagen'in Türkiye'de otomobil üretme seçeneğini yeniden değerlendirmeye başlaması dikkat çekti.

Volkswagen GrubuDoğuş OtomotivVolkswagenOtomobilTürkiyeEkonomiManisaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • ahm.fth.alp ahm.fth.alp:
    Aklı olan yapmaz. 12 20 Yanıtla
    Revolver Revolver:
    Bu hukukve vergi sistemine rağmen geliyorlarsa bir bit yeneği vardır bu işte 7 8
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Bence guzel olur...Bir suru insana is kapisi 9 1
    Murat OKUYAN Murat OKUYAN:
    Walksvagen dünyada batakta Hangi hesaplar üzerine kurulu bir proje zaman gösterir 2 2
    Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    2020 de CORONANIN başlaMASI ve AYNI zamanda türkiyenin Suriyeye yaptigi operasyonlar VW firmasının ozamanlar bu išten vazgeçmesinin bašlica nedenleri. ve VW šuan , ZWICKAU,EMDEN,HANNOVER, NERCKARSULM daki fabrikaları 2031 - 2034 yılına kadar kapatmayı düšünüyor. BU 4 fabrikanın toplam išçi sayisi 40 bin civarında . 1 0
  • Muhittin Çavdarlı Muhittin Çavdarlı:
    habere bak,alman otomotiv devi Türkiye de üretim yapacak?hangi firma belli değil sadece alman:) 3 14 Yanıtla
    Cengiz Ozkan Cengiz Ozkan:
    Wolksvagen yazıyor 9 0
    Can Aydın Can Aydın:
    Volks wagen yazmış ya 7 0
    Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    muhittin haberi nerenle okudun ? :)) 1 0
    mertcee27 mertcee27:
    Okumadan yorum yapmışsın. Volkswagen , kaç yerde yazılmış. 0 0
    Yüzarsif Mican Yüzarsif Mican:
    muhittin'i dürtün uyansın 0 0
    ali tartan ali tartan:
    Sen göz diye hangi organını kullanıyorsun volkswagen diye yazıyor ya hani göz varsa sende 0 0
    yxdjwxpmhp yxdjwxpmhp:
    muhittin gözlük al bir an önce kapına gelenlerede şurayı imzala derse imzalama malum okudğunu anlamıyon 0 0
  • Erdem Aslanoglu Erdem Aslanoglu:
    kim alman hangi alman haber var marka yok ?!’,. 1 13 Yanıtla
    murat ılgaz murat ılgaz:
    Volkswagen demiş ya 6 0
    Efe35 Efe35:
    Okumak bu kadarmı zor 4 0
    sade vatandaş sade vatandaş:
    avrupalılar Türkiyede piyasayı çinlilere kaptırdı. beleş olduğu,ceplerinden kuruş çıkmadığı Hz Ömer gibi bir yönetici olmadığı için için yalnız kamudakiler audi mersedes kullanıyor 1 0
  • Serkan Özçekiç Serkan Özçekiç:
    Harika bir haberrrr…. ???? 4 6 Yanıtla
  • Gokhan İlgun Gokhan İlgun:
    hangisi 1 2 Yanıtla
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