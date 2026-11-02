Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme - Son Dakika
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Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme

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Mbappe\'den Arda Güler\'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
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Mbappe\'den Arda Güler\'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
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Real Madrid'in Racing Club'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Kylian Mbappe ile Arda Güler arasında yaşanan bir pozisyon dikkat çekti. Milli futbolcunun kendisine pas vermesine tepki gösteren Fransız yıldızın, "Kaleye vur, bana pas verme!" dediği ortaya çıktı.

Mbappe'den Arda Güler'e gelen tepki, Real Madrid'in 3-0 kazandığı maçın ardından öne çıkan ayrıntılardan biri oldu. Fransız yıldızın, milli futbolcumuzun pas tercihi karşısında verdiği reaksiyon dikkat çekti.

ARDA GÜLER'İN PASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Real Madrid'in Racing Club karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından maçta yaşanan bazı pozisyonlar tartışılmaya başlandı. Bunlardan biri de Arda Güler ile Kylian Mbappe arasında yaşanan pas pozisyonu oldu. Karşılaşmanın bir bölümünde Arda Güler, topu takım arkadaşı Mbappe'ye göndermeyi tercih etti. Ancak Fransız futbolcunun, milli yıldızın bu kararından memnun kalmadığı belirtildi. Mbappe'nin kendisine pas veren Arda Güler'e tepki göstererek doğrudan kaleye şut çekmesini istediği ifade edildi. Real Madrid'in hücum hattındaki iki önemli oyuncu arasında yaşanan bu an, karşılaşmanın ardından dikkat çeken pozisyonlar arasında yer aldı. 

Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme

"KALEYE VUR, BANA PAS VERME!"

Pozisyonun en dikkat çekici ayrıntısı ise Kylian Mbappe'nin Arda Güler'e yönelik sözleri oldu. Fransız yıldızın, milli futbolcuya "Kaleye vur, bana pas verme!" diyerek tepki gösterdiği aktarıldı. Mbappe'nin bu çıkışı, Arda Güler'in pozisyonu kendi başına bitirmesi gerektiğini düşündüğü şeklinde yorumlandı.

Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
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Kylian MbappeRacing ClubReal MadridArda GülerFransızSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • özgür Akdeniz özgür Akdeniz:
    Bu da pas verince kızıyor, pas vermeyince kızıyor. 5 0 Yanıtla
    Mesut Mesut:
    He valla 0 0
  • ryxkwfync6 ryxkwfync6:
    Ali Babacan 170 milyar dolar diyor. sen ne düşünüyorsun editör üğüm 2 0 Yanıtla
  • Tonyukuk Tonyukuk:
    Mbappe çok haklı. Ardanın artık nerde vurup nerde pas vermesi gerekiyor öğrenmesi lazım 0 0 Yanıtla
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