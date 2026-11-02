Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
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Erken seçim tartışmalarına ilişkin geçtiğimiz ay, "“Seçimlere 18 ay kaldı” diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan yeni açıklama geldi. Katıldığı canlı yayında konuşan Mehmet Uçum, "16 Nisan 2028’de seçim yapılmasına karar verilirse bunun sembolik bir değerin olacağını da söyledim. Dolayısıyla sadece Mart ya da Nisan'da olması büyük ölçüde netleşti demedim. Bu spesifik bir tarihtir. " dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarına ilişkin yeni açıklama yaptı. CNN Türk canlı yayınında konuşan Uçum, 16 Nisan 2028 tarihini işaret etti.

"16 NİSAN 2028 TARİHİNİN SEMBOLİK BİR DEĞERİ VAR"

Uçum şunları söyledi: "16 Nisan 2028’de seçim yapılmasına karar verilirse bunun sembolik bir değerin olacağını da söyledim. Dolayısıyla sadece Mart ya da Nisan'da olması büyük ölçüde netleşti demedim. Bu spesifik bir tarihtir. Bu seçimle ilgili konu çok net söyleyeyim, siyasi boyutu, olan hukuki boyutu olan, karar boyutu olan bir konu.

Şimdi siyasi boyutu açısından Meclis iradesini kim oluşturuyor. Siyasi partiler. Seçimlerin olağan tarihte bir süre önce yapılması konusunda güçlü bir eğilim görüyorsunuz. İkincisi ve en önemlisi biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının Türkiye'nin lehine bir durum olduğunu iddia ediyoruz. Başından itibaren ben bunu 2024 Ekiminden itibaren söylüyorum."

Mehmet UçumPolitikaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi - Son Dakika
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