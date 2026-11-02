İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

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İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber, Zorlu Holding'ten yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

ZORLU HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu’yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

1953 yılında Babadağ’da temelleri atılan Zorlu Grubu’nu vizyonu ve liderliğiyle Türkiye’nin önde gelen sanayi grupları arasına taşıyan ve uluslararası ölçekte büyümesine öncülük eden Ahmet Zorlu, yaşamı boyunca ülkesi için çalıştı. Gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’nin sanayileşmesine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sundu; eğitim ve kültür-sanat alanındaki çalışmalarıyla toplumsal gelişimi destekledi.

İş insanı <a class='keyword-sd' href='/ahmet-nazif-zorlu-2/' title='Ahmet Nazif Zorlu'>Ahmet Nazif Zorlu</a> hayatını kaybetti

Ahmet Zorlu’nun “Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem” sözleriyle ortaya koyduğu anlayış; ülkesine ve insanına duyduğu inanç, çalışmaya ve üretmeye verdiği değerle birlikte Zorlu Grubu’na bıraktığı en kıymetli miraslardan biri olarak yaşamaya devam edecek.

ZİNCİRLİKUYU'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Kendisini daima saygı, minnet ve özlemle anacağız.

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Cenazesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir.

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Merhumun isteği doğrultusunda, cenaze törenine çelenk gönderilmemesini; arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmalarını rica ederiz. Başımız sağ olsun."

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Ahmet Zorlu, çalışma hayatına erken yaşlarda baba mesleği olan tekstille başlamıştır. İş hayatının ilk yıllarında Trabzon’da açtığı mağazayla tekstil ticareti yapan Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul’a taşıyarak Zorlu Holding’in temellerini atmıştır. 1976 yılında ilk üretim şirketi olan Korteks’i kuran Ahmet Zorlu 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında toplamıştır. 1994 yılında Vestel’i Zorlu Holding bünyesine katan Ahmet Zorlu, yeni iş alanlarının da yolunu açmıştır. Zorlu’nun tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği; beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji, savunma, e-mobilite gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etmiştir.

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Ahmet Zorlu, Zorlu Holding’deki Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde hizmet veren birçok şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ahmet Zorlu’nun, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) , Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENBİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) gibi Sivil Toplum Kuruluşları’nda üyelikleri bulunmaktadır.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (65)

  • FUNFORMAT TV FUNFORMAT TV:
    Ünlü biri ölmüş, vefat haberi yapmışsın, adamın kaç yaşında olduğu bilgisi sırmı? siz ne biçim habercisiniz? Hayatını yazmışsın doğum tarihi yok, sizden bişey olmaz. 50 4 Yanıtla
    mkm2vwrknd mkm2vwrknd:
    doğum tarihinden hesapla işte 8 4
    bslglobal.nl bslglobal.nl:
    bu kadar yazacağına haberi doğru dürüst okusaydın keşke . 82 yaşında vefat etti diye yazıyor ya, nerenle okudun ! 8 0
    sarebulutt09 sarebulutt09:
    82 yaşinda kardeş 6 0
    MURAT YILMAZ MURAT YILMAZ:
    1953 0 6
    Ali Yıldız Ali Yıldız:
    kral adamsın :) 4 1
    Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    ALLAH rahmet eylesin. malda yalan mülkte yalan hadi sende biraz oyalan, okadar paradan maldan mülkten ne götürdü ??????? yatlar katlar gökdelenler tonlarca altinin dahi olsa hepsi sadece sana allahin ödünç olarak verdigi šeylerdir!! sana ait olan tek šey bedenin!! hatta oda senin degil ALLAHIN :) ve BEDENIN TOPRAKLA BIRLIKTE ALLAHA GIDECEK !! 3 0
    Ahmet Kürşat Işık Ahmet Kürşat Işık:
    28/08/1944 babadağ denizli doğumlu 2 0
    alperenlive alperenlive:
    Allah rahmet eylesin, ilk resmin altında 82 yaşunda vefat etti yazıyor, herkesten önce yorum atacağım hırsıyla okumdan yazmışsın. 1 0
    b.gencer4166 b.gencer4166:
    doğum tarihi yazıyor yaşı yazıyor 0 0
    Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    28.08.1944 0 0
    Benim Kkk Benim Kkk:
    Mal biriktirme sevdasi erken yasta goturdu biraz kanatkqrxolsqydi yine zwngin olsaydi olmaisn demiyoruz fakat su calisanlarinizi da nasiplendirin bak goturemiyorsun siger tarafa sen paea denizi icinde yuzerken sana o serveti saglayan calisanalrini sa gormelisin sistemin dugmeleri tamamen yanlis iliklenmis herkes sunu kaniksamis yahu beni gecindirsin de ywter kardes swni gecindirsin dedigin is urettigin emek patronunu servet denizinde yuzduruyor sanda bir damla degilde 5 damla damlasa kotu mu olur bunu akledemiyofuz malesef hep aclik sinirinda fiyatlarin hayali kursuruluyor insanlara iyide emegin kiymwti ne olacak 0 0
    sade vatandaş sade vatandaş:
    bu günde bitmek üzere hiç durmayacak gibi giden gidene zengin,fakir,yaşlı,genç,kuvvetli zayıf,suçlu,masum,merhametli ,zalim,adaletli ,iftiracı gitmeyen kalmayacak. yarının,yarınların hesabını hepimiz yapıyoruz ama gün,günler doğup batıncaya kadar kim gidecek geride kim kalacak hiç belli değil. 0 0
    Ali Olgun Ali Olgun:
    82 0 0
    M. Saray M. Saray:
    73 0 0
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    zorlu enerji milletin ocağına incir ağacı diken 0 0
    nihal konuk nihal konuk:
    82 diye yazıyor yazının başında 0 0
    zerdelci@hotmail.com [email protected]:
    okuman yazman yok mu? şu yazıyı çocuğuna mı yazdırdın? 82 yaşında diyo körmüsün? 0 0
    hyasin021995 hyasin021995:
    82 yaıyor 0 0
    Başka Bir Renk Başka Bir Renk:
    mkm2vwrknd sen bu haberi okuduğun gibi oy kullanıyorsan var halimize, adamın doğum tarihi haberde yazmıyor! 0 0
    Mert2001 Mert2001:
    sana onu söylerse googleye kim tıklayıp para kazandıracak safmısın sen 0 0
  • izzet ulas izzet ulas:
    Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. 14 1 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Allah rahmet eylesin 14 1 Yanıtla
  • muhammetkunarci muhammetkunarci:
    Allah rahmet eylesin 4 1 Yanıtla
  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    Mekanı cennet olsun binlerce insana ekmek kapısıydı Türk sanayi için büyük kayıp 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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