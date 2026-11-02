Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor

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Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul\'a geliyor
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Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul\'a geliyor
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Fenerbahçe'nin Sergio Conceiçao ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ve Portekizli teknik adamı Liverpool maçından önce İstanbul'a getirmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilecek isim belli oldu.

CONCEICAO İLE ANLAŞMA TAMAM

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, bir süredir boşta olan Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile her konuda anlaşmaya vardı. İki tarafın 1.5 yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardığı belirtildi. 

İSTANBUL'A GELİYOR

Kısa süre içerisinde Sergio Conceiçao'yu İstanbul'a getirmeye hazırlanan Fenerbahçe Kulübü'nün deneyimli teknik adamı Liverpool maçında takımını tribünden izlettirmeyi hedeflediği aktarıldı. 

JORGE JESUS KEFİL OLDU

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, anlaşmaya varılan Sergio Conceiçao'ya kefil oldu. Vatandaşı hakkında olumlu referans sunan Jorge Jesus'un Conceiçao için "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi. 

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