TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2016'daki Galatasaray-Trabzonspor maçını işaret etti - Son Dakika
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2016'daki Galatasaray-Trabzonspor maçını işaret etti

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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2016\'daki Galatasaray-Trabzonspor maçını işaret etti
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2016\'daki Galatasaray-Trabzonspor maçını işaret etti
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2016 yılında oynanan ve 4 kırmızı kartın çıktığı Galatasaray-Trabzonspor maçına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel'i hedef alan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, maçta iki kırmızı kartın üzerine ne kadar bahis oynandığının araştırılmasını istedi. TFF Başkanı, maçın uzatma süresi ve beşinci kırmızı kart ihtimali üzerinden de çarpıcı sorular yöneltti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Türk futbolunun hafızasına kazınan Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. TFF Başkanı, 2016 yılında yaşanan olayları hatırlatarak karşılaşmaya yönelik bahis işlemlerinin incelenmesi çağrısında bulundu. 

10 YIL ÖNCEKİ MAÇ İÇİN BAHİS ÇAĞRISI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda bahis soruşturmaları sürerken 2016 yılında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının da araştırılmasını istedi. Karşılaşmada yaşanan hakem kararlarını yeniden tartışmaya açan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, özellikle kırmızı kart sayısına yönelik bahislerin incelenmesi gerektiğini savundu. TFF Başkanı, çağrısını şu sözlerle dile getirdi: "2016’daki Galatasaray-Trabzonspor maçına oynanan bahisler araştırılsın."

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2016'daki Galatasaray-Trabzonspor maçını işaret etti

4 KIRMIZI KART ÇIKMIŞTI! SALİH DURSUN'UN HAREKETİ UNUTULMADI

2016 yılında oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması, hakem Deniz Ateş Bitnel'in gösterdiği 4 kırmızı kartla hafızalara kazınmıştı. Mücadelenin en dikkat çekici anlarından biri ise Trabzonsporlu Salih Dursun'un hakemin kırmızı kartını alarak Deniz Ateş Bitnel'e göstermesiydi. Bu hareketin ardından Salih Dursun da kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Karşılaşmada yaşananlar, hakem kararları ve futbolcuların tepkileri nedeniyle uzun süre tartışılmıştı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, aradan geçen yılların ardından aynı karşılaşmayı bu kez bahis ihtimali üzerinden değerlendirdi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2016'daki Galatasaray-Trabzonspor maçını işaret etti

"O MAÇA 2 KIRMIZI KART ÜZERİNE NE KADAR BAHİS OYNANDI?"

TFF Başkanı'nın açıklamalarında en dikkat çekici bölüm, karşılaşmada gösterilen kırmızı kartların bahislerle bağlantılı olup olmadığının araştırılmasını istemesi oldu. Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "O maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı? Araştırılsın bu." TFF Başkanı, incelemenin yalnızca yasal bahislerle sınırlı kalmaması gerektiğini de belirtti: "Çağrıda bulunuyorum, araştırılsın. Hakemliği bıraktı, tanık olarak ifade veriyorsa; o maçın legal ve illegal bahisleri araştırılsın."

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2016'daki Galatasaray-Trabzonspor maçını işaret etti

"5. KIRMIZI KART ÇIKSA, MAÇ İPTAL OLUYOR"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, karşılaşmanın uzatma süresine ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Maçın daha uzun süre oynanması gerektiğini savunan TFF Başkanı, hakemin karşılaşmayı kısa sürede bitirmesini beşinci kırmızı kart ihtimaliyle ilişkilendirdi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklaması şöyle: "Maçın 8-10 dakika uzaması lazım, hakem yarım dakika uzatıyor. Neden? Çünkü bir kırmızı kart daha çıksa maç iptal olacak." TFF Başkanı, karşılaşmada bir kırmızı kart daha çıkması halinde bahislerin sonucunun değişebileceğini ileri sürdü. "5. kırmızı kart çıksa, maç iptal oluyor ve bahis patlıyor."

MUSTAFA YUMLU ÜZERİNDEN HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, açıklamalarında Mustafa Yumlu'nun maç sonundaki hareketine de değindi. Hakem Deniz Ateş Bitnel'in bu olay karşısında kırmızı kart göstermemesini eleştirdi. TFF Başkanı, şu ifadeleri kullandı: "Mustafa Yumlu yumruk attı maç sonu, hakem kırmızı göstermedi." Hakemin karşılaşmayı uzatmama kararını da eleştiren TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakeme yumruk atan futbolcuya kırmızı kart göstermez misin? Tekme yiyecekti, uzatmıyor. 5. kırmızı kart çıksa, maç iptal oluyor ve bahis patlıyor." 

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2016'daki Galatasaray-Trabzonspor maçını işaret etti
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