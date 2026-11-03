Arnavutköy\'de eski CHP\'li Meclis Üyesi\'nden imam hatipler için tepki çeken sözler

o zaman siha yı iha yı kim yapacak tı???senin cenabet putçular mı??

Benim Kkk:

Mamhqtio mezunlari mi yapti zqnneduyorsun onlari inamhatip mezunlari bu nedne boyl diye sirsan allah inu oyle yarattigi icin der gecer onlardan bir cacik olmaz bu cagda idn pesinde kosandan da dine inanandanda akil fikir qrabmaz yavrum sen yanlis anlanissin imamhatipler yapmadi o sihayi ihayi o akil yine dinsizlerin akli din oesinden kosandan qsla bilim adami olmaz bunu sana ogretmediler mi