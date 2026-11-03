Arnavutköy'de eski CHP'li Meclis Üyesi'nden imam hatipler için tepki çeken sözler - Son Dakika
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Arnavutköy'de eski CHP'li Meclis Üyesi'nden imam hatipler için tepki çeken sözler

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Arnavutköy\'de eski CHP\'li Meclis Üyesi\'nden imam hatipler için tepki çeken sözler
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Arnavutköy\'de eski CHP\'li Meclis Üyesi\'nden imam hatipler için tepki çeken sözler
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İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde CHP’den istifa ederek bağımsız meclis üyesi olan Ayhan Örs, belediye meclisinde imam hatip okulları ve öğrencilerine yönelik sözleriyle tepki çekti. Örs, “Keşke hiçbiri açılmasaydı” ifadesini kullanırken, sözleri diğer meclis üyelerinin tepkisine neden oldu.

Arnavutköy Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında, bağımsız meclis üyesi Ayhan Örs’ün imam hatip okullarına ilişkin değerlendirmeleri gündem oldu.

Arnavutköy'de eski CHP'li Meclis Üyesi'nden imam hatipler için tepki çeken sözler

“KEŞKE HİÇBİRİ AÇILMASAYDI”

Belediye meclisinin kasım ayı 1. oturumunda söz alan Örs, imam hatip okullarına ilişkin şunları söyledi:

“Keşke hiçbiri açılmasaydı. Hepsi kapalı kalsaydı, keşke hiç açılmasaydı. Açtınız ne oldu? Okuldan bıkmış, muzdarip, okuma niyeti olmayan, aklı fikri boş işlerde olan çocuklarımız hepsi imam hatipte.”

Arnavutköy'de eski CHP'li Meclis Üyesi'nden imam hatipler için tepki çeken sözler

MECLİS ÜYELERİNDEN TEPKİ

Örs’ün sözleri, oturumdaki diğer meclis üyelerinden tepki gördü.

Arnavutköy'de eski CHP'li Meclis Üyesi'nden imam hatipler için tepki çeken sözler
Ayhan Örs
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk PartisiArnavutköyİstanbulSözlerGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Ünyeli Mehmet Ünyeli:
    o zaman siha yı iha yı kim yapacak tı???senin cenabet putçular mı?? 4 2 Yanıtla
    Benim Kkk Benim Kkk:
    Mamhqtio mezunlari mi yapti zqnneduyorsun onlari inamhatip mezunlari bu nedne boyl diye sirsan allah inu oyle yarattigi icin der gecer onlardan bir cacik olmaz bu cagda idn pesinde kosandan da dine inanandanda akil fikir qrabmaz yavrum sen yanlis anlanissin imamhatipler yapmadi o sihayi ihayi o akil yine dinsizlerin akli din oesinden kosandan qsla bilim adami olmaz bunu sana ogretmediler mi 2 0
  • Seka Sijaric Seka Sijaric:
    Yandaş dediğin böyle olur Fatma ve fon olayını kapatıp safları sıkılaştırmak için ver benzini ateşe bende katılıyorum hatta artırıyorum neden kapatılması lazım hepsinin bütün cemaatelerin üstüne gidilip mallarının devletstirilmesi lazım 2 2 Yanıtla
    MGk MGk:
    Belediyeleri soyup soğana çevirmişsiniz milletin kızına hatta oğluna çökmüşsünüz utanmadan dilinizde fon, fan 0 0
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Hepsi dinci gerici yobaz ciktilar 0 0 Yanıtla
  • MGk MGk:
    İmam Hatipli olmakla gurur duyuyorum çünkü biz milletin ta kendisiyiz 0 0 Yanıtla
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