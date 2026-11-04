Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

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Ziraat Türkiye Kupası\'nda 4. eleme turu kuraları çekildi
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Ziraat Türkiye Kupası\'nda 4. eleme turu kuraları çekildi
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Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi gerçekleşti. İşte eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. 

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekim törenine TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz, kulüp temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

''KENDİ BAŞARI HİKAYESİNİ YAZMA İMKANI TANIMAKTADIR''

Kura çekiminin açılış konuşmasını gerçekleştiren Fuat Göktaş, "Bu yıl rekabetin ve heyecanın her geçen sezon daha arttığı Ziraat Türkiye Kupası'nın 67. sezonunu gerçekleştiriyoruz. Kupamızın bugüne kadar uzanan tarihinde mücadele eden, organizasyonun marka değerine katkı sunan futbolcularımıza, teknik heyetlerimize, kulüp yöneticilerimize ve futbolun asıl sahibi olan taraftarlarımıza, bu organizasyona emek veren tüm futbol paydaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Ziraat Türkiye Kupası kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ve Turkcell Süper Kupa'da mücadele etme fırsatı sunarken, her takımımıza ve futbolcumuza kendi başarı hikayesini yazma imkanı tanımaktadır. Bu sezondan gelenek değişmeyecektir. Takımlarımız ve futbolcularımız mücadeleleri ve elde edecekleri sonuçlarla futbol tarihindeki yerlerini alacaklardır. Türkiye'yi kucaklayan ve ülkemizin tüm şehir ve ilçelerindeki futbol kültürünü tek bir organizasyonda toplayan Türkiye Kupası'nda yavaş yavaş en zor turlara geliyoruz. 4. eleme turuna, 3. eleme turu müsabakalarını kazanan 36 takımımızın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 7 ve Trendyol 1. Lig'den 11 takımımız da dahil olacak. 54 takım 5. eleme turuna yükselme mücadelesi verecek. Sezon sonunda ise toplamda 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupada yer alan bütün kulüplerimize futbolumuza ve kupanın marka değerine katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş’ın açılış konuşmasının ardından TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın'ın teknik bilgilendirmesi ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılan kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

  • Orduspor 1967 - Fatih Karagümrük
  • Gemlik Sümerbey Futbol Spor Kulübü - Çaykur Rizespor
  • Karacabey Belediyespor - Çorum FK
  • Ankara Keçiörengücü - Mardin 1969 Spor
  • Antalyaspor - Bursa Yıldırım Spor Kulübü
  • Şanlıurfaspor - Ümraniyespor
  • Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - Samsunspor
  • Kahramanmaraş İstiklalspor - Erzurumspor
  • Bodrum FK - Eskişehirspor
  • Isparta 32 Spor Kulübü - Corendon Alanyaspor
  • MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
  • Manisa FK - Sebat Spor Kulübü
  • 1461 Trabzon FK - Sarıyer
  • Silivrispor - Bursaspor
  • Kocaelispor - Serikspor
  • Adana 01 Futbol Kulübü - Esenler Erokspor
  • Balıkesirspor - İstanbulspor
  • Sivasspor - Muğlaspor
  • Bandırmaspor - Ankaraspor
  • Göztepe - Erciyes 38 Futbol SK
  • Batman Petrolspor - Malatya Yeşilyurtspor
  • Erzincan Futbol Yatırımları - Pendikspor
  • Gaziantep FK - Aliağa Futbol
  • Eyüpspor - Muşspor
  • Amed Sportif Faaliyetler - Karşıyaka
  • Bitlis 1916 - Kasımpaşa
  • Karabük İdmanyurdu - Konyaspor
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