Son Dakika Arnavutköy Haberleri

09:36 İstanbul'da bir taksici iyilik yapmak istediği kişiler tarafından gasp edilmişti: O gaspçılar yakalandı Arnavutköy'de yağışlı havada eve gidemediklerini belirterek bindikleri taksisinin şoförünü ormanlık alana götürüp gasp eden 2 şüpheli yakalandı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksiciyi gasp eden İsmail K. ve Yusuf H.'yi yakalayarak adliyeye sevk etti. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09:22 Arnavutköy'de Taksiciyi Gasp Eden Şahıslar Yakalandı Arnavutköy'de yağışlı havada eve gidemediklerini belirterek bindikleri taksinin şoförünü ormanlık alana götürüp gasp eden şahıslar yakalandı. İsmail K. ve Yusuf H. adlı şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11:48 CHP'li gençlik kolları başkanına uzun namlulu silahlarla saldırı! Şüpheliler kullandıkları aracı ve silahları ateşe verdi Sultangazi CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın da içinde bulunduğu otomobile dün uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Kılınç yaralanırken, saldırganlar kullandıkları aracı Arnavutköy'de silahlarla birlikte ateşe verdi. Polis saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

21:27 Sultangazi'de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı Sultangazi'de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın bulunduğu araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu yaralanan Kılıç hastaneye kaldırılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

19:29 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı İstanbul Valisi Davut Gül, eski bir polis memurunu darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun'un görevden alındığını duyurdu.

18:59 Arnavutköy'de Yanan Otomobilde Uzun Namlulu Silahlar Bulundu Arnavutköy'de boş bir arazide alev alev yanan otomobilin içinde itfaiye ekipleri tarafından 2 adet uzun namlulu silah bulundu.

16:39 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunu darbetti Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun, kendisine küfür eden eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'ü iş yerinde darbetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü adli ve idari işlem başlattı.

16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun, kendisine küfür eden eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'ü iş yerinde darbetti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olay sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü adli ve idari işlem başlattı.

20:28 İstanbul Boğazı'ndan çıkan cesetle ilgili yeni gelişme Arnavutköy sahilinde balıkçıların oltasına takılan cesedin, 3 ay önce denize düşen gence ait olduğu ortaya çıktı. Genç, kız arkadaşını kurtarmak isterken kaybolmuştu.

09:29 İstanbul Boğazı'nda denizden çıkarılan cesedin kimliği belirlendi İstanbul Boğazı'nda Arnavutköy sahilinde denizden çıkarılan cesedin, yaklaşık 3 ay önce denize düşen kız arkadaşını kurtarmak isterken kaybolan Jabar Sabokah'a ait olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

12:30 Kartal'da afet planlama çalışmaları ele alındı Kartal'da, İstanbul depremi ve diğer afet risklerine karşı afet planlama çalışmalarının ele alındığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, Kartal Belediyesi'nin afet öncesi ve sonrasına dair hayata geçirdiği projeler paylaşıldı.

13:38 Yasa dışı balık avcılığına bin 250 kilo istavrit el konuldu İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde, Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yasa dışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik bin 250 kilo istavrite el konuldu. Bir tekneye ise 74 bin 511 lira para cezası kesildi.

16:09 Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 mağlup etti TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Fethiyespor'un gollerini Nurettin ve Selim attı. Çağan Kayra ise kırmızı kartla oyundan atıldı.

15:00 Bucaspor 1928 ve Fethiyespor kritik maçlara çıkacak TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928 lider Esenler Erokspor'a konuk olacak, Fethiyespor ise Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak.

22:41 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: Beşiktaş 2019 Yılına Kadar Hep Siyasi Tercihlerinden Dolayı Cezalandırılmış Bir İlçe" Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeniden aday adayı olduğunu CHP İlçe Başkanlığı önünde Beşiktaşlılara seslenerek açıkladı. Akpolat, “Beşiktaş 2019 yılına kadar hep siyasi tercihlerinden dolayı cezalandırılmış bir ilçe. En büyük sorunumuz altyapı sorunu. Neden? Her yağmur yağdığında her rüzgar estiğinde yüzlerce eve, iş yerine su basardı. Dolayısıyla bu sorunları çözmek İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle tam bir koordinasyon gerektiriyordu. Bugüne kadar siyasi tercihlerinden dolayı bu altyapı çalışmaları maalesef Beşiktaş'ta yapılmamıştı. Beşiktaş bu anlamda merkezi yönetimler tarafından cezalandırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla beraber hızlıca göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın tarihi alanlarındaki birçok yerde su baskını sorununu ortadan kaldırdık” dedi.

09:28 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.

08:52 2 yıl önce ölen oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kişiye kurşun yağdırdı Arnavutköy'de otobüs durağında bekleyen kadın, 2 yıl önce ölen oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

08:39 Evladının ölümünden sorumlu tuttuğu dünürünü durakta kurşunladı İstanbul Arnavutköy'de otobüs durağında bekleyen bir kadın, 2 yıl önce ölen oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu eski dünürü tarafından silahlı saldırıya uğradı.

17:11 Arnavutköy'e yeni yüzme havuzu temeli atıldı Arnavutköy Belediyesi tarafından Bolluca Mahallesi'nde yeni yüzme havuzunun temel atma töreni gerçekleştirildi. Havuz, bin 250 metrekare kapalı alanıyla birlikte tesis, tribünler, hazırlık odaları ve kafeterya gibi alanları da içerecek.

11:09 Rüşvetçi hırsızlar adliyeye sevk edildi Arnavutköy'de çaldıkları bilgisayarı gazeteciye rüşvet olarak vermek isteyen hırsızlar, polise meydan okuyarak adliyeye sevk edildi. Hırsızlar, işyerlerinden çaldıkları eşyaları sosyal medya üzerinden haber yapan gazeteciye hediye olarak vermeyi teklif etmişti.

13:51 Arnavutköy'de Şantiyeden İnşaat Malzemesi Çalan Hırsız Yakalandı Arnavutköy'de bir şantiye alanından 20 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan Y.E.A, güvenlik kameralarına yakalandı. Polis, yapılan çalışma sonucunda şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

13:20 Arnavutköy'de Şantiye Malzemeleri Çalan Şahıs Yakalandı Arnavutköy'de bir şantiye alanından yaklaşık 20 bin liralık inşaat malzemelerini çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

09:14 Arnavutköy Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Sağladı Arnavutköy Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine her sene olduğu gibi bu sene de malzeme desteği sağladı. Düzenlenen programda kulüp yöneticilerine malzemeler takdim edildi. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve Arnavutköy Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu da katıldı. Ayrıca ünlü sporcu Nihat Kahveci tarafından öğrencilere söyleşi yapıldı.

23:08 Arnavutköy'de 2 bin 400 üniversite öğrencisine eğitim desteği Arnavutköy Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan öğrencilerin ailelerine eğitim desteği bu yıl 2 bin 400 öğrenci ailesine yapıldı.

14:00 Arnavutköy Belediyesi'nden 2 Bin 400 Öğrenci Ailesine Eğitim Desteği Arnavutköy Belediyesi, geleneksel olarak düzenlediği öğrenci ailelerine eğitim desteği programını bu yıl da sürdürdü. İlçe genelindeki 2 bin 400 üniversite öğrencisinin ailesine 5 bin TL eğitim desteği verildi. Toplamda 25 bin öğrenciye destek sağlayan belediye, ayrıca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ailelerine de kırtasiye desteği sağlıyor. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, projenin ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirtti.

16:02 Arnavutköy Belediyesi, yeni bir olimpik yüzme havuzu için temel attı Arnavutköy Belediyesi, bin 250 metrekare kapalı alana sahip olimpik yüzme havuzunun temelini attı. Arnavutköy'de bulunan 4 yüzme havuzuna ek olarak bu proje, belediyenin 5. yüzme havuzu olacak. Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, gençlerin iyi yetişmesi ve sporun yaygınlaşması için bu tür tesislerin önemine vurgu yaptı.

20:15 Arnavutköy'de Fırında Cep Telefonu Çalan Hırsız Yakalandı Arnavutköy'de bir fırına giren ve tezgahta duran cep telefonunu çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen polis, kamera kayıtlarını inceleyerek şahsın eşkalini tespit etti. Şahıs, kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

10:54 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı, yarın yapılacak 7 karşılaşmayla başlayacak.

11:15 Futbol: Haftanın programı Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçları oynanacak.

09:41 Gece Karanlığında Polis Eşliğinde Yıkım: Şahintepe'de 131 Gündür Evinin Önünde Komşularıyla Nöbet Tutan Çetinkaya Ailesinin Evi Yıkıldı İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde, Çetinkaya ailesinin, 131 gündür, hukuksuz olduğu gerekçesiyle kentsel dönüşüm kararına karşı direnerek, komşularıyla birlikte önünde nöbet tuttuğu evi bugün sabaha karşı Çevik Kuvvet polisleri eşliğinde yıkıldı. Yıkıma direnen mahalleliye müdahale eden polis 10 kişiyi gözaltına alırken, çıkan arbedede 2 kişi de yaralandı.

22:38 CHP İstanbul İl Kongresi... Özgür Çelik: "Adaylık Meselesini Hep Genel Başkanımız Üzerinden Tartıştılar. CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik, İstanbul İl Kongresi’nde; “Adaylık meselesini hep genel başkanımız üzerinden tartıştılar. Bunun sebebini biliyorum. Sokakta karşılığı kalmamış bazı yerel yöneticiler, halkta karşılığı kalmamış, örgütte karşılığı kalmamış bazı parti yöneticileri, ‘Halk, sokak beni adaylaştırmıyor, o zaman ben bir kavga yaratayım. Bir grup ötekileştireyim, etiketleyeyim, genel başkan karşıtı ilan edeyim. Genel Başkanımız da bunu duysun. Halktan, sokaktan, örgütten çıkmıyorum. Genel Başkanımız beni Parti Meclisi üyesi yapsın. Genel Başkanımız beni belediye başkanı yapsın’. Bunu yanlış buluyorum, reddediyorum. O arkadaşlarımıza sokağa, halka dönmeyi tavsiye ediyorum. Yüzünüzü halka dönün. Halk, insanı sokakta yalnız bırakmaz” dedi.

19:33 Palet hırsızları durmak bilmiyor, Arnavutköy'den sonra sıra Başakşehir'de Hurdacı görünümlü palet hırsızları kamerada İstanbul'da palet hırsızları, Arnavutköy'den sonra Başakşehir'de de zincir marketten palet çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlar, hurdacı görünümlü kamyonetlerle market ve işletmelerin önündeki paletleri çalıyor. Palet hırsızlıklarının artması üzerine önlem almak amacıyla güvenlik güçleri devriyelerini arttırdı.

17:53 Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eleme müsabakalarının programı açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eleme müsabakalarının programını açıkladı. 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak olan müsabakalara toplam 50 takım katılacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek ve seri başı takımların ev sahipliğinde yapılacak.

10:54 İstanbul'da Palet Hırsızları Marketleri Soyuyor İstanbul'un bazı ilçelerinde palet hırsızlığı yapan bir grup, market ve diğer işletmelerin önündeki paletleri çalıyor. Hırsızlık anları güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Arnavutköy'de uzun süre hırsızlık yapan grup, Başakşehir'de bir zincir marketten de palet çaldı.

00:50 Vali Davut Gül, yağışlar sonrası Arnavutköy'de açıklama yaptı İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy'de meydana gelen sağanak yağışların ardından açıklama yaparak, yağışların zarara sebep olmadan atlatılmasını beklediklerini belirtti. Su basan yerlerin tahliye edilmesi ve temizliğinin yapılması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Vali Gül, vatandaşların su basan bölgelerde bulunmamalarının önemini vurguladı.

00:46 İstanbul Valisi: Yağışların zarara sebep olmadan atlatılması bekleniyor Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağışların ardından İstanbul Valisi Davut Gül, yağışların zarara sebep olmadan atlatılmasını beklediklerini söyledi.

21:25 Arnavutköy'de marketten transpalet hırsızlığı kamerada Arnavutköy'de zincir marketlere dadanarak marketlerde kullanılan transpaletleri çalan hırsızlar polisin kamera takibi sonucunda yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

11:30 Arnavutköy'de Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücülere Drone Destekli Denetim Arnavutköy'de işe gidiş ve geliş saatlerinde trafik yoğunluğunu arttığı bazı caddelerde emniyet şeridi ihlallerinin yoğun olduğu ihbarını alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, drone ile emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerine göz açtırmadı. Yapılan denetimde 48 kişiye toplamda 184 bin 782 TL para cezası kesildi.

09:57 Arnavutköy'de Zincir Marketlerin Önündeki Transpaletleri Çalan Hırsızlar Yakalandı Arnavutköy'de 4 farklı zincir markette bulunan transpaletleri çalan hırsızlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İhbarları değerlendiren polis ekipleri, hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık anları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

09:48 Arnavutköy'de Emniyet Şeridi Kullanan Sürücülere Dron Destekli Denetim Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, işe gidiş ve geliş saatlerinde emniyet şeridi ihlallerinin yoğun olduğu caddelerde dron destekli denetim yaptı. Denetimler sonucunda 48 sürücüye toplamda 184 bin 782 TL para cezası kesildi.

09:23 Arnavutköy'de Zincir Marketlere Dadanan Hırsızlar Yakalandı Arnavutköy'de zincir marketlerde kullanılan transpaletleri çalan hırsızlar, polisin kamera takibi sonucunda yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarları değerlendirerek hırsızlık yaptığı tespit edilen Sezer D. ve Doğan C.'yi gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

12:33 Menemen Futbol Kulübü, evinde galibiyet hasretini sürdürdü TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor'a 2-0 yenilen Menemen Futbol Kulübü, bu sezon sahasında galibiyet alamadı. İzmir ekibi, 4 maçta 4 puanı deplasmanda toplarken, taraftarının önünde gol dahi atamadı. Teknik Direktör Cenk Tekeliğlu, üzüntüsünü dile getirdi.

19:08 Arnavutköy'de Kırmızı Işık ve Yaya Geçidi İhlallerine Denetim Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı ışık ve yaya geçidi ihlallerine yönelik denetim yapıldı. Dron ile yapılan denetimde 40 araç sürücüsüne 39 bin TL cezai işlem uygulandı.

11:41 Ormanlık araziye kaçak hafriyat döken kamyon sürücüsüne 41 bin TL ceza kesildi Ormanlık araziye kaçak hafriyat döken kamyon sürücüsüne 41 bin TL ceza kesildi Arnavutköy'de ormanlık araziye kapalı kasa kamyonet ile moloz döken kişiye ekiplerin çalışması sonucunda 41 bin TL para cezası kesildi.

09:58 Arnavutköy'de Molozları Ormana Dökenlere 41 Bin 823 TL Cezai İşlem Arnavutköy'de bir kamyonetteki inşaat molozlarını ormana döken kişiler, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri tarafından tespit edilen şüphelilere toplam 41 bin 823 lira ceza kesildi.

09:57 Arnavutköy'de Moloz Atanlara 41 Bin 823 Lira Cezai İşlem Arnavutköy'de bir kamyonetteki molozları ormana atan kişiler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri tarafından tespit edilen şüphelilere toplam 41 bin 823 lira ceza kesildi.

09:53 Arnavutköy'de Ormanlık Araziye Moloz Döken Kişiye 40 Bin TL Cezası Kesildi Arnavutköy'de ormanlık araziye kapalı kasa kamyonet ile moloz döken bir kişiye ekiplerin çalışması sonucunda 40 bin TL para cezası kesildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı tespit ederek işlem yaptı.