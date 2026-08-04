İstanbul'da Su Kesintisi - Son Dakika
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İstanbul'da Su Kesintisi

İstanbul\'da Su Kesintisi
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Osmangazi Terfi Merkezi'nde yapılacak işler nedeniyle 5-6 Ağustos'ta 6 ilçede su kesilecektir.

(İSTANBUL) - Osmangazi Terfi Merkezi'ndeki revizyon ve arızalı vana değişim çalışmaları nedeniyle 5-6 Ağustos 2026 tarihlerinde Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallelerine 20 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan duyuruya göre, Osmangazi Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek revizyon çalışmaları ve arızalı vananın yenilenmesi kapsamında ana isale hattı geçici olarak devre dışı bırakılacak. 5 Ağustos Çarşamba günü saat 23.00 ile 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00 arasında 6 ilçedeki çok sayıda mahallede su kesintisi yaşanacak.

Planlı altyapı çalışması nedeniyle 20 saat boyunca bazı bölge ve mahalleler su alamayacak.

Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

Arnavutköy: İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Haraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Karaağaç, Bahşayiş, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane Mahalleleri.

Çatalca: Nakkaş Mahallesi.

Eyüpsultan: Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar Mahalleleri.

Avcılar: Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent Mahalleleri.

Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım Mahalleleri.

Esenyurt: Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Bağlarçeşme, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akerler ve Mehterçeşme Mahalleleri.

Kaynak: ANKA

Osmangazi, İstanbul, Ağustos, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Su Kesintisi - Son Dakika

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