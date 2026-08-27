Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı - Son Dakika
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Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
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Eski bir özel okul öğretmeninin sosyal medyada öğretmen-öğrenci ve okul kurgulu +18 içerikler üretmesi kamuoyunda infial yarattı. Eğitim gibi hassas bir alanın erotik paylaşımlara malzeme edilmesine isyan eden vatandaşlar, kutsal meslek algısını zedeleyen ve gençleri olumsuz etkileyen bu hesaplar hakkında yetkili kurumları derhal inceleme ve hukuki işlem başlatmaya çağırdı.

Sosyal medyanın kontrolsüz büyümesi ve içerik üreticiliğinin sınır tanımayan boyutlara ulaşması, kamu etiğini ve toplumsal değerleri bir kez daha tartışmaya açtı. Son olarak "Fidan Hoca" kullanıcı adıyla tanınan ve daha önce özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı belirtilen şahsın paylaşımları, bardağı taşıran son damla oldu.

ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ KİRLENİYOR

Tepki çeken paylaşımlarda; kutsal bir meslek olan öğretmenliğin, okul ortamının ve öğrenci-öğretmen diyaloğunun erotik kurgulara malzeme edilmesi toplumun her kesiminden sert eleştiriler aldı. Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu içeriklerin kurgu dahi olsa eğitim-öğretim kavramının saygınlığını zedelediği ve gençlerin gelişimini olumsuz etkilediği vurgulandı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI: GÖZ YUMULMAMALI, HUKUKİ İŞLEM YAPILMALI

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından duyarlı vatandaşlar ve veliler, İletişim Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve adli mercilere çağrıda bulundu. Gerekli incelemelerin derhal başlatılmasını talep eden kamuoyu, şu hususların altını çizdi:

  • Sıkı Denetim Talebi: Eğitim ve öğretim gibi son derece hassas bir alanın dijital mecralarda +18 içeriklere alet edilmesine izin verilmemeli.
  • Ahlaki Ve Hukuki Sorumluluk: Öğrencilerin ve gençlerin bu tür erişilebilir içeriklere maruz bırakılmasına göz yumulmamalı; hukuka aykırılık tespit edildiği takdirde ilgili hesaplar hakkında gerekli cezai ve idari yaptırımlar uygulanmalıdır.

İşte büyük tepki çeken o paylaşımlar; 

Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Uğur Kart Uğur Kart:
    CUMHURİYETÇİ LAİK HOCALARIMIZ GENÇLERİN ZİHNİ Nİ AÇMAK İÇİN ÇABALIYOR NE VAR BUNDA 10 14 Yanıtla
    BÜLENT ÖZGÜR ÇETİN BÜLENT ÖZGÜR ÇETİN:
    ilk ilişki yaşadığım bayan lisede dindar başı kapalı bir öğretmendi 7 15
  • BÜLENT ÖZGÜR ÇETİN BÜLENT ÖZGÜR ÇETİN:
    ilk ilişkim lisede okurken başı kapalı görünürde dindar evli bir bayan öğretmendi 4 15 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Bu haberi 40 sefer verdiniz 3 0 Yanıtla
  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    okullardaki hocalar böyleyse eyvah eyvah ilişki kaçınılmaz 2 0 Yanıtla
  • Tuncay Foan Tuncay Foan:
    senin beyin kartın yanmış 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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