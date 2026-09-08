Diplomatik personel olduğunu söyleyen zanlı yalan beyan nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Diplomatik personel olduğunu söyleyen zanlı yalan beyan nedeniyle gözaltına alındı

Diplomatik personel olduğunu söyleyen zanlı yalan beyan nedeniyle gözaltına alındı
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Amasya'da, camında, "Liberya Cumhuriyeti Konsolosluğuna aittir" yazısı bulunan araç polis ekiplerince durduruldu. Plakasına harfler okunmayacak şekilde etiket yapıştıran sürücünün "diplomatik personel" yalanı kısa sürede açığa çıktı. Kimliğinin sahte olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Amasya'da, kendisini diplomatik personel olarak tanıtan şüpheli, yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

"KONSOLOSLUK ARACI" YALANI

Alınan bilgiye göre, Taşova polis uygulama noktasında denetim gerçekleştiren ekipler, M.F.K'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan incelemede aracın camında, "Liberya Cumhuriyeti Konsolosluğuna aittir" yazısı bulunduğu, plakasına ise harfler okunmayacak şekilde etiket yapıştırıldığı belirlendi.

KİMLİĞİ SAHTE ÇIKTI

Liberya Cumhuriyeti Konsolosluğu personeli olduğunu gösteren kimlik sunan M.F.K'nin diplomatik dokunulmazlığına ilişkin belge ibraz edememesi ve şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yapılan araştırmada, kimliğinin sahte, ehliyetinin ise daha önce geçici olarak geri alınmış olduğu ve yalan beyanda bulunduğu anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

"Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Trafik ekiplerince M.F.K'ye çeşitli ihlaller nedeniyle 340 bin lira, aracın ruhsat sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin lira para cezası kesildi, 30 gün süreyle trafikten men edilen otomobil otoparka çekildi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Liberya, Güncel, Amasya, Taşova, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diplomatik personel olduğunu söyleyen zanlı yalan beyan nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika

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