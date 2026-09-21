İstanbul Valiliği, 26 çocuk iddiasını paylaşan A.Y.\'nin gözaltına alındığını açıkladı

İstanbul Valiliği, 26 çocuk iddiasını paylaşan A.Y.'nin gözaltına alındığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultanbeyli'de yaşayan A.Y., okul kantininden alınan gıdadan 26 çocuğun zehirlendiği ve 3'ünün öldüğü yönündeki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, A.Y. hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan adli süreç başlatıldığını bildirdi.
(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, bir okul kantininden alınan gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ünün hayatını kaybettiği yönünde sosyal medya paylaşımı yapan A.Y.'nin gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheli hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli süreç başlatıldı.
İstanbul Valiliği, Sultanbeyli'de yaşayan A.Y.'nin sosyal medya hesabından, "İstanbul'da bir okulun kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ü hayatını kaybetti" şeklinde paylaşım yaptığının tespit edildiğini bildirdi.
Valilik açıklamasında, söz konusu beyanların halkı yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilerek, A.Y.'nin bugün emniyet ekiplerince gözaltına alındığı kaydedildi.
Şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli süreç başlatıldığı bildirildi.
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